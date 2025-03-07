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Лига Европы
Виктория Пльзень
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 2
Лацио
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Лига Европы
07 марта 2025, 00:10 | Обновлено 07 марта 2025, 00:37
412
3

Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П

Римляне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы одержали победу со счетом 2:1

07 марта 2025, 00:10 | Обновлено 07 марта 2025, 00:37
412
3
Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Виктория Пльзень и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Дусан Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Победный гол для римлян на 90+8-й минуте забил Густав Исаксен. Датский форвард поразил ворота соперников дальним ударом в девятку.

Рефери за поединок показал две красные карточки игрокам итальянского коллектива: Николо Ровелле (77) и Самуэлю Жиго (90+3). Несмотря на потери, Лацио вдевятером одержал победу.

Экс-игрок Кривбасса Принс Аду в составе чешского клуба вышел на поле только на 85-й минуте.

Ответный матч между Лацио и Викторией П пройдет 12 марта в 19:45 по Киеву на арене Олимпико в Риме, Италия.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8

Удаление: Ровелла, 77, Жиго, 90+3

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Виктория Пльзень Лацио Лига Европы удаление (красная карточка) Принс Аду Николо Ровелла Самюэль Жиго Густав Исаксен Алессио Романьоли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Це якийсь триллер! Неймовірний переможний гол в девятьох!
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+1
_9Quantum19_
"Шаленство:...", "Божевілля:..", "Скажена розв'язка:...". Ні, автор статті бере та ставить у заголовок кальку мови з "боліт". А якщо рідною мовою спробувати...?
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