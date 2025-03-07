Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Виктория Пльзень и Лацио.

Поединок прошел на стадионе Дусан Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Победный гол для римлян на 90+8-й минуте забил Густав Исаксен. Датский форвард поразил ворота соперников дальним ударом в девятку.

Рефери за поединок показал две красные карточки игрокам итальянского коллектива: Николо Ровелле (77) и Самуэлю Жиго (90+3). Несмотря на потери, Лацио вдевятером одержал победу.

Экс-игрок Кривбасса Принс Аду в составе чешского клуба вышел на поле только на 85-й минуте.

Ответный матч между Лацио и Викторией П пройдет 12 марта в 19:45 по Киеву на арене Олимпико в Риме, Италия.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8

Удаление: Ровелла, 77, Жиго, 90+3

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine