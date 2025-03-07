Безумие: супергол на 90+8 и 2 удаления! Лацио вдевятером одолел Викторию П
Римляне в первом матче 1/8 финала Лиги Европы одержали победу со счетом 2:1
6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Виктория Пльзень и Лацио.
Поединок прошел на стадионе Дусан Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Победный гол для римлян на 90+8-й минуте забил Густав Исаксен. Датский форвард поразил ворота соперников дальним ударом в девятку.
Рефери за поединок показал две красные карточки игрокам итальянского коллектива: Николо Ровелле (77) и Самуэлю Жиго (90+3). Несмотря на потери, Лацио вдевятером одержал победу.
Экс-игрок Кривбасса Принс Аду в составе чешского клуба вышел на поле только на 85-й минуте.
Ответный матч между Лацио и Викторией П пройдет 12 марта в 19:45 по Киеву на арене Олимпико в Риме, Италия.
Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта
Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2
Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8
Удаление: Ровелла, 77, Жиго, 90+3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец вышел в старте, имел хороший момент, но не сумел отличиться
5 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов