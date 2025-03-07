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Лига Европы
Виктория Пльзень
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 2
Лацио
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Лига Европы
07 марта 2025, 05:40 | Обновлено 07 марта 2025, 05:42
184
0

Виктория – Лацио – 1:2. Римское чудо. Видео голов и обзор матча

Гости с двумя удалениями смогли вырвать победу

07 марта 2025, 05:40 | Обновлено 07 марта 2025, 05:42
184
0
Виктория – Лацио – 1:2. Римское чудо. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Виктория Пльзень и Лацио.

Футболисты «Виктории» в первом тайме уступили с минимальным счетом 0:1. Гол за "Лацио" забил Романьоли.

Во втором тайме поляки сравняли счет на 53-й минуте.

Уже на 77-й минуте игроки «Лацио» остались в меньшинстве из-за удаления Ровелли. В дополнительное время арбитром был удалён игрок римлян Жиго.

Оставшись вдевятером, «Лацио» вырвал победу на 90+8 минуте. Победный удар нанес Исаксен.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8

Удаление: Ровелла, 77, Жиго, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
90’ +3
Самюэль Жиго (Лацио) получает красную карточку.
77’
Николо Ровелла (Лацио) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Рафиу Дуросинми (Виктория Пльзень).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Лацио).
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Лига Европы Виктория Пльзень Лацио видео голов и обзор Густав Исаксен Алессио Романьоли
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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