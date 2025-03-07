Виктория – Лацио – 1:2. Римское чудо. Видео голов и обзор матча

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Виктория Пльзень и Лацио.

Футболисты «Виктории» в первом тайме уступили с минимальным счетом 0:1. Гол за "Лацио" забил Романьоли.

Во втором тайме поляки сравняли счет на 53-й минуте.

Уже на 77-й минуте игроки «Лацио» остались в меньшинстве из-за удаления Ровелли. В дополнительное время арбитром был удалён игрок римлян Жиго.

Оставшись вдевятером, «Лацио» вырвал победу на 90+8 минуте. Победный удар нанес Исаксен.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2

Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8

Удаление: Ровелла, 77, Жиго, 90+3

Видео голов и обзор матча