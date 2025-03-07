Виктория – Лацио – 1:2. Римское чудо. Видео голов и обзор матча
Гости с двумя удалениями смогли вырвать победу
6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Виктория Пльзень и Лацио.
Футболисты «Виктории» в первом тайме уступили с минимальным счетом 0:1. Гол за "Лацио" забил Романьоли.
Во втором тайме поляки сравняли счет на 53-й минуте.
Уже на 77-й минуте игроки «Лацио» остались в меньшинстве из-за удаления Ровелли. В дополнительное время арбитром был удалён игрок римлян Жиго.
Оставшись вдевятером, «Лацио» вырвал победу на 90+8 минуте. Победный удар нанес Исаксен.
Лига Европы 2024/25. 1/8 финала, 6 марта
Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:2
Голы: Дуросинми, 53 – Романьоли, 18, Исаксен, 90+8
Удаление: Ровелла, 77, Жиго, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
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