Лига чемпионов06 марта 2025, 12:16 | Обновлено 06 марта 2025, 12:19
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ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Арне Слота на игру ПСЖ – Ливерпуль
Главные тренеры команд пообщались с журналистами
06 марта 2025, 12:16 | Обновлено 06 марта 2025, 12:19
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5 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на Стад де Пренс принимал «Ливерпуль».
По игре парижане переиграли английский клуб, но по результату победу праздновали гости – 0:1.
Главные тренеры команд пообщались с журналистами на послематчевой пресс-конференции.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признал, что команда выглядела слабее соперника и даже была бы довольна в случае ничьей.
Его визави, Луис Энрике, был шокирован таким количеством моментов, которые создала его команда, и итоговым результатом, который оказался не в пользу ПСЖ.
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Моменти потрібно ще і реалізовувати. Гра забудеться, а результат залишиться
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