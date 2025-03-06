ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Арне Слота на игру ПСЖ – Ливерпуль

5 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на Стад де Пренс принимал «Ливерпуль».

По игре парижане переиграли английский клуб, но по результату победу праздновали гости – 0:1.

Главные тренеры команд пообщались с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признал, что команда выглядела слабее соперника и даже была бы довольна в случае ничьей.

Его визави, Луис Энрике, был шокирован таким количеством моментов, которые создала его команда, и итоговым результатом, который оказался не в пользу ПСЖ.