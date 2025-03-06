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Лига чемпионов
06 марта 2025, 12:16 | Обновлено 06 марта 2025, 12:19
402
1

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Арне Слота на игру ПСЖ – Ливерпуль

Главные тренеры команд пообщались с журналистами

06 марта 2025, 12:16 | Обновлено 06 марта 2025, 12:19
402
1
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Арне Слота на игру ПСЖ – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Арне Слот

5 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на Стад де Пренс принимал «Ливерпуль».

По игре парижане переиграли английский клуб, но по результату победу праздновали гости – 0:1.

Главные тренеры команд пообщались с журналистами на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признал, что команда выглядела слабее соперника и даже была бы довольна в случае ничьей.

Его визави, Луис Энрике, был шокирован таким количеством моментов, которые создала его команда, и итоговым результатом, который оказался не в пользу ПСЖ.

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Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ ПСЖ - Ливерпуль Луис Энрике Арне Слот видео пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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