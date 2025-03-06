Испания06 марта 2025, 16:13 |
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Роналду поздравил Реал со 123-летием. Легенда выложил памятное фото
Игрок не забывает мадридский клуб
06 марта 2025, 16:13 |
814
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Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду в соцсетях поздравил мадридский Реал с праздником – 6 марта испанскому клубу исполнилось 123 года.
«Реалу 123 года. Поздравляю всю семью мадридистов. Да здравствует Мадрид!», – отметил Роналду и выложил фото с кубком Лиги чемпионов.
Нападающий в составе мадридской команды выиграл 4 трофея Лиги чемпионов и забил 450 голов.
123 años de Real ¡Felicidades a toda la familia madridista! ¡Hala Madrid! pic.twitter.com/MI6aQxWDGh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 6, 2025
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