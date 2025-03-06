Роналду поздравил Реал со 123-летием. Легенда выложил памятное фото

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду в соцсетях поздравил мадридский Реал с праздником – 6 марта испанскому клубу исполнилось 123 года.

«Реалу 123 года. Поздравляю всю семью мадридистов. Да здравствует Мадрид!», – отметил Роналду и выложил фото с кубком Лиги чемпионов.

Нападающий в составе мадридской команды выиграл 4 трофея Лиги чемпионов и забил 450 голов.