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  4. Роналду поздравил Реал со 123-летием. Легенда выложил памятное фото
Испания
06 марта 2025, 16:13 |
814
0

Роналду поздравил Реал со 123-летием. Легенда выложил памятное фото

Игрок не забывает мадридский клуб

06 марта 2025, 16:13 |
814
0
Роналду поздравил Реал со 123-летием. Легенда выложил памятное фото
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду в соцсетях поздравил мадридский Реал с праздником – 6 марта испанскому клубу исполнилось 123 года.

«Реалу 123 года. Поздравляю всю семью мадридистов. Да здравствует Мадрид!», – отметил Роналду и выложил фото с кубком Лиги чемпионов.

Нападающий в составе мадридской команды выиграл 4 трофея Лиги чемпионов и забил 450 голов.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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