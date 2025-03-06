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  4. «Он - лучший». Итальянский журналист поставил Довбика выше Лукаку
Италия
06 марта 2025, 16:27 |
586
1

«Он - лучший». Итальянский журналист поставил Довбика выше Лукаку

Алессандро Кристофори сравнил двух нападающих

06 марта 2025, 16:27 |
586
1
«Он - лучший». Итальянский журналист поставил Довбика выше Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Алессандро Кристофори заявил, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик показывает себя в римском клубе лучше бельгийца Ромелу Лукаку, который выступал за «волков» в сезоне-2023/24.

«По моему мнению, Довбик играет в «Роме» лучше, чем Лукаку», – коротко отметил представитель СМИ в эфире Radio Romanista.

Всего в текущем сезоне украинский форвард сыграл на клубном уровне 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Показатели Лукаку в «Роме» - 47 встреч, 21 результативный удар и 4 ассиста.

Ранее защитник «Ромы» сравнил Довбика и Шомуродова.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Ромелу Лукаку
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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apepa
Довбик журналисту футболку с автографом подарил что он его так пиарит??
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