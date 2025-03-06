«Он - лучший». Итальянский журналист поставил Довбика выше Лукаку

Итальянский журналист Алессандро Кристофори заявил, что украинский форвард «Ромы» Артем Довбик показывает себя в римском клубе лучше бельгийца Ромелу Лукаку, который выступал за «волков» в сезоне-2023/24.

«По моему мнению, Довбик играет в «Роме» лучше, чем Лукаку», – коротко отметил представитель СМИ в эфире Radio Romanista.

Всего в текущем сезоне украинский форвард сыграл на клубном уровне 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Показатели Лукаку в «Роме» - 47 встреч, 21 результативный удар и 4 ассиста.

Ранее защитник «Ромы» сравнил Довбика и Шомуродова.