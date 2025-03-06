Матч тура. Стали известны стартовые составы Шахтера и Кривбасса
Встречаются соседи по турнирной таблице
6 марта Шахтер Донецк в номинально домашнем матче 20-го тура УПЛ 2024/25 примет Кривбасс из Кривого Рога.
Поединок 3-й и 4-й команды текущего розыгрыша чемпионата Украины пройдет на Арене Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.
Команды еще не успели выяснить отношения в первом круге, ведь матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. Счет первого матча остается 1:0 в пользу «Шахтера», а доиграют его 16 апреля.
На матч 20-го тура УПЛ главные тренеры назвали стартовые составы команд.
Шахтер: Ризнык, Эгиналду, Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков, Кевин, Энрике, Винисиус, Матвиенко, Назарина
Кривбасс: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Хомченовский, Мендоза, Микитишин, Соса
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 6 марта в 22:00 по Киеву
Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал результаты своих подопечнных