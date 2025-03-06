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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 16:55 | Обновлено 06 марта 2025, 17:06
548
0

Матч тура. Стали известны стартовые составы Шахтера и Кривбасса

Встречаются соседи по турнирной таблице

06 марта 2025, 16:55 | Обновлено 06 марта 2025, 17:06
548
0
Матч тура. Стали известны стартовые составы Шахтера и Кривбасса
УПЛ. Арена Львов

6 марта Шахтер Донецк в номинально домашнем матче 20-го тура УПЛ 2024/25 примет Кривбасс из Кривого Рога.

Поединок 3-й и 4-й команды текущего розыгрыша чемпионата Украины пройдет на Арене Львов. Старт встречи запланирован на 18:00 по Киеву.

Команды еще не успели выяснить отношения в первом круге, ведь матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги был приостановлен на 50-й минуте из-за воздушной тревоги. Счет первого матча остается 1:0 в пользу «Шахтера», а доиграют его 16 апреля.

На матч 20-го тура УПЛ главные тренеры назвали стартовые составы команд.

Шахтер: Ризнык, Эгиналду, Бондарь, Крыськив, Швед, Судаков, Кевин, Энрике, Винисиус, Матвиенко, Назарина

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Конате, Романчук, Дибанго, Кузык, Илич, Хомченовский, Мендоза, Микитишин, Соса

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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