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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 16:47 | Обновлено 06 марта 2025, 17:05
146
0

Макуана подписал контракт с ЛНЗ на правах аренды до конца 2025 года

Контракт 22-летнего хавбека из Конго принадлежит житомирскому Полесью

06 марта 2025, 16:47 | Обновлено 06 марта 2025, 17:05
146
0
Макуана подписал контракт с ЛНЗ на правах аренды до конца 2025 года
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский хавбек Бени Макуана подписал контракт с клубом ЛНЗ Черкассы.

После двух недель пребывания в Черкассах он заключил соглашение с командой ЛНЗ.

Контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до конца 2025 года.

В составе ЛНЗ Макуана будет играть на правах аренды из «Полесья», причем аренда будет платной.

В матче 20-го тура между ЛНЗ и «Динамо» конголезец не включен в заявку черкасского клуба из-за травмы.

В текущем сезоне Макуана сыграл за Полесье 7 матчей УПЛ и 2 игры Кубка Украины, без забитых голов.

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Бени Макуана трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы аренда игрока Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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