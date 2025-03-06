Украина. Премьер лига06 марта 2025, 16:47 | Обновлено 06 марта 2025, 17:05
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Макуана подписал контракт с ЛНЗ на правах аренды до конца 2025 года
Контракт 22-летнего хавбека из Конго принадлежит житомирскому Полесью
06 марта 2025, 16:47 | Обновлено 06 марта 2025, 17:05
146
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Конголезский хавбек Бени Макуана подписал контракт с клубом ЛНЗ Черкассы.
После двух недель пребывания в Черкассах он заключил соглашение с командой ЛНЗ.
Контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до конца 2025 года.
В составе ЛНЗ Макуана будет играть на правах аренды из «Полесья», причем аренда будет платной.
В матче 20-го тура между ЛНЗ и «Динамо» конголезец не включен в заявку черкасского клуба из-за травмы.
В текущем сезоне Макуана сыграл за Полесье 7 матчей УПЛ и 2 игры Кубка Украины, без забитых голов.
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