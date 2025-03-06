Макуана подписал контракт с ЛНЗ на правах аренды до конца 2025 года

Конголезский хавбек Бени Макуана подписал контракт с клубом ЛНЗ Черкассы.

После двух недель пребывания в Черкассах он заключил соглашение с командой ЛНЗ.

Контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до конца 2025 года.

В составе ЛНЗ Макуана будет играть на правах аренды из «Полесья», причем аренда будет платной.

В матче 20-го тура между ЛНЗ и «Динамо» конголезец не включен в заявку черкасского клуба из-за травмы.

В текущем сезоне Макуана сыграл за Полесье 7 матчей УПЛ и 2 игры Кубка Украины, без забитых голов.