Топ-клубы АПЛ готовы платить. Известна клаусула бомбардира Бундеслиги

Стало известно, что в контракте форварда РБ Лейпциг Беньямина Шешко прописана клаусула, которая с лета 2025 года будет составлять 60 миллионов евро.

Сумма может увеличиться, если Шешко достигнет определенных бомбардирских показателей по итогам нынешнего сезона.

Известно, что на 21-летнего словенского игрока нацелены Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, а в январе немецкий клуб и игрок договорились, что Шешко доиграет сезон и уже летом покинет команду ради топ-клуба.

В нынешнем чемпионате Беньямин забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.