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Германия
06 марта 2025, 16:34 | Обновлено 06 марта 2025, 17:40
407
0

Топ-клубы АПЛ готовы платить. Известна клаусула бомбардира Бундеслиги

Шешко интересен Арсеналу, Челси, МЮ и Тоттенхэму

06 марта 2025, 16:34 | Обновлено 06 марта 2025, 17:40
407
0
Топ-клубы АПЛ готовы платить. Известна клаусула бомбардира Бундеслиги
Sky Sports. Беньямин Шешко

Стало известно, что в контракте форварда РБ Лейпциг Беньямина Шешко прописана клаусула, которая с лета 2025 года будет составлять 60 миллионов евро.

Сумма может увеличиться, если Шешко достигнет определенных бомбардирских показателей по итогам нынешнего сезона.

Известно, что на 21-летнего словенского игрока нацелены Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, а в январе немецкий клуб и игрок договорились, что Шешко доиграет сезон и уже летом покинет команду ради топ-клуба.

В нынешнем чемпионате Беньямин забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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Беньямин Шешко РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Арсенал Лондон Челси
Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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