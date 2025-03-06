Топ-клубы АПЛ готовы платить. Известна клаусула бомбардира Бундеслиги
Шешко интересен Арсеналу, Челси, МЮ и Тоттенхэму
Стало известно, что в контракте форварда РБ Лейпциг Беньямина Шешко прописана клаусула, которая с лета 2025 года будет составлять 60 миллионов евро.
Сумма может увеличиться, если Шешко достигнет определенных бомбардирских показателей по итогам нынешнего сезона.
Известно, что на 21-летнего словенского игрока нацелены Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, а в январе немецкий клуб и игрок договорились, что Шешко доиграет сезон и уже летом покинет команду ради топ-клуба.
В нынешнем чемпионате Беньямин забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.
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