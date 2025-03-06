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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 16:44 | Обновлено 06 марта 2025, 17:01
807
1

ВИДЕО. ЛНЗ отыгралось в матче с Динамо в начале второго тайма

Забил Мухаррем Яшари

06 марта 2025, 16:44 | Обновлено 06 марта 2025, 17:01
807
1
ВИДЕО. ЛНЗ отыгралось в матче с Динамо в начале второго тайма
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из Харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 49-й минуте счет в матче стал равным. За ЛНЗ забил Мухаррем Яшари.

ВИДЕО. ЛНЗ отыгралось в матче с Динамо в начале второго тайма

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Мухаррем Яшари Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор ЛНЗ Черкассы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Dnonama1
Красави. Заженіть цю помойку в будку 
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