Украина. Премьер лига06 марта 2025, 16:44 | Обновлено 06 марта 2025, 17:01
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ВИДЕО. ЛНЗ отыгралось в матче с Динамо в начале второго тайма
Забил Мухаррем Яшари
06 марта 2025, 16:44 | Обновлено 06 марта 2025, 17:01
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В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из Харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 49-й минуте счет в матче стал равным. За ЛНЗ забил Мухаррем Яшари.
ВИДЕО. ЛНЗ отыгралось в матче с Динамо в начале второго тайма
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