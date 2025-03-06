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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 17:15 |
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Сокол – Кременчуг. Старт плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч полуфинальной серии

06 марта 2025, 17:15 |
70
0
Сокол – Кременчуг. Старт плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ХК Сокол

7 марта начнется первая полуфинальная серия плей-офф чемпионата Украины по хоккею. Сыграют финалисты минувшего сезона Сокол и Кременчуг.

Серия до четырех побед стартует в 18:00.

Во втором полуфинале сыграют Киев Кэпиталз и Шторм.

Сокол – Кременчуг. Начало в 18:00

Плеер будет добавлен ближе к старту матча

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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