Украина. Премьер лига06 марта 2025, 17:15 |
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Сокол – Кременчуг. Старт плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый матч полуфинальной серии
06 марта 2025, 17:15 |
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7 марта начнется первая полуфинальная серия плей-офф чемпионата Украины по хоккею. Сыграют финалисты минувшего сезона Сокол и Кременчуг.
Серия до четырех побед стартует в 18:00.
Во втором полуфинале сыграют Киев Кэпиталз и Шторм.
Сокол – Кременчуг. Начало в 18:00
Плеер будет добавлен ближе к старту матча
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