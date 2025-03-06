ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

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УПЛ. 20-й тур, 6 марта.

ЛНЗ – Динамо – 0:1 (обновляется)

Гол: Вивчаренко, 12.

ГОЛ! Вивчаренко, 12 мин, 0:1!

Трансляция матча