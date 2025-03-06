Украина. Премьер лига06 марта 2025, 15:52 |
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ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
06 марта 2025, 15:52 |
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В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».
Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.
Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
УПЛ. 20-й тур, 6 марта.
ЛНЗ – Динамо – 0:1 (обновляется)
Гол: Вивчаренко, 12.
ГОЛ! Вивчаренко, 12 мин, 0:1!
Трансляция матча
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