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  4. ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 15:52 |
962
1

ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

06 марта 2025, 15:52 |
962
1
ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В четверг, 6 марта, в 15:30 начался матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «ЛНЗ» и «Динамо».

Команды играют на Центральном стадионе города Черкассы.

Обслуживает матч арбитр Александр Александрович Афанасьев из харьковской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 20-й тур, 6 марта.

ЛНЗ – Динамо – 0:1 (обновляется)

Гол: Вивчаренко, 12.

ГОЛ! Вивчаренко, 12 мин, 0:1!

Трансляция матча

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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vruthiy-112
Роль Григорчука в ЛНЗ незрозуміла.!!! 
Дитячий садок. 
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