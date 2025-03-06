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  4. Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Испания
06 марта 2025, 00:44 |
411
2

Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро

Андрей заинтересовал «МЮ»

06 марта 2025, 00:44 |
411
2
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».

По информации испанских СМИ, голкипером интересуется «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» серьезно настроены на трансфер украинского голкипера следующим летом. «МЮ» готовится сделать «Реалу» убедительное предложение в размере 40 миллионов евро. Отмечается, что мадридцам будет сложно отказаться от такого предложения.

В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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uausa
Останній абзац про асист тепер в кожній статті про Луніна.
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Alexiy.Kriv
В попередній статті про Луніна написано, що Реал готовий відпустити за 20 млн доларів.А МЮ пропонує 40 млн.Все логічно від "червоних"😁
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