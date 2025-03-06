Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Андрей заинтересовал «МЮ»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал».
По информации испанских СМИ, голкипером интересуется «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» серьезно настроены на трансфер украинского голкипера следующим летом. «МЮ» готовится сделать «Реалу» убедительное предложение в размере 40 миллионов евро. Отмечается, что мадридцам будет сложно отказаться от такого предложения.
В этом сезоне Лунин провел 9 поединков, пропустил 11 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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