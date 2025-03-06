Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Первой лиги усилился футболистами, выступавшими в УПЛ
Украина. Первая лига
06 марта 2025, 16:24 |
533
0

Клуб Первой лиги усилился футболистами, выступавшими в УПЛ

ЮКСА будет бороться за повышение в классе

06 марта 2025, 16:24 |
533
0
Клуб Первой лиги усилился футболистами, выступавшими в УПЛ
ФК Левый Берег. Виталий Чеботарев

Клуб Первой лиги ЮКСА готовиться ко второй части сезона. Команда идет на седьмом месте, но до зоны переходных матчей всего три очка.

Новыми игроками команды стали голкипер Виталий Чеботарев, опорный хавбек Андрей Спиваков и правый вингер Юрий Козыренко, сообщает журналист Дмитрий Венков. Андрей Спиваков выступал за «Левый Берег» и в первой части сезона сыграл 15 матчей. Юрий Козыренко сыграл 5 матчей за «Ингулец».

По информации источника, к команде также может присоединиться центральный защитник Павел Лукьянчук. Игрок ожидает разрыва контракта с «Оболонью» и уже получил предложение от ЮКСА.

А вот центральный нападающий ФСК «Мариуполь» Иван Петренко, который находился на просмотре, не подошел ФК ЮКСА.

Ранее сообщалось, что к клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии.

По теме:
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
Ковальцу не подошел. Хавбек, проходивший просмотр, покинул лагерь Подолья
Вратарь ФСК Мариуполь находится на просмотре в Минае
Виталий Чеботарев ЮКСА Тарасовка Дмитрий Венков Юрий Козыренко Андрей Спиваков Павел Лукьянчук
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
Бокс | 05 марта 2025, 19:03 1
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне
«Как бы это плохо не звучало». Тренер Фьюри разочаровал новостью о Тайсоне

Энди Ли советует британцу не возвращаться ради боя с Джошуа

Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Футбол | 05 марта 2025, 20:33 1
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити

Джек Грилиш летом покинет клуб

Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.03.2025, 11:15
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 06.03.2025, 16:54
ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06.03.2025, 08:26
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 6
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 1
Бокс
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем