Клуб Первой лиги усилился футболистами, выступавшими в УПЛ

Клуб Первой лиги ЮКСА готовиться ко второй части сезона. Команда идет на седьмом месте, но до зоны переходных матчей всего три очка.

Новыми игроками команды стали голкипер Виталий Чеботарев, опорный хавбек Андрей Спиваков и правый вингер Юрий Козыренко, сообщает журналист Дмитрий Венков. Андрей Спиваков выступал за «Левый Берег» и в первой части сезона сыграл 15 матчей. Юрий Козыренко сыграл 5 матчей за «Ингулец».

По информации источника, к команде также может присоединиться центральный защитник Павел Лукьянчук. Игрок ожидает разрыва контракта с «Оболонью» и уже получил предложение от ЮКСА.

А вот центральный нападающий ФСК «Мариуполь» Иван Петренко, который находился на просмотре, не подошел ФК ЮКСА.

Ранее сообщалось, что к клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии.