К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии

К перволиговой ЮКСА присоединился бразильский нападающий «Америки» (Рио-де-Жанейро) Ромариньо, сообщает украинский журналист Дмитрий Венков.

Пока не сообщается, на каких условиях 31-летний футболист прибыл в расположение команды, и будет ли он вообще выступать за клуб.

Интересно, что Ромариньо является сыном легендарного бразильского футболиста Ромарио, который в свое время успел поиграть за «Барселону» и со своей национальной сборной выиграть чемпионат мира.

По данным Transfermarkt, последние официальные матчи Ромариньо были еще в 2023 году. Тогда он отыграл 4 поединка за сезон без результативных действий в составе «Атлетико Катариненсе».