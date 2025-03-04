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Украина. Первая лига
04 марта 2025, 12:59 | Обновлено 04 марта 2025, 13:33
1596
1

К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии

В расположении ЮКСА находится Ромариньо

04 марта 2025, 12:59 | Обновлено 04 марта 2025, 13:33
1596
1
К клубу Первой лиги Украины присоединился сын легенды сборной Бразилии
Ромарио и Ромариньо

К перволиговой ЮКСА присоединился бразильский нападающий «Америки» (Рио-де-Жанейро) Ромариньо, сообщает украинский журналист Дмитрий Венков.

Пока не сообщается, на каких условиях 31-летний футболист прибыл в расположение команды, и будет ли он вообще выступать за клуб.

Интересно, что Ромариньо является сыном легендарного бразильского футболиста Ромарио, который в свое время успел поиграть за «Барселону» и со своей национальной сборной выиграть чемпионат мира.

По данным Transfermarkt, последние официальные матчи Ромариньо были еще в 2023 году. Тогда он отыграл 4 поединка за сезон без результативных действий в составе «Атлетико Катариненсе».

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Ромариньо Ромарио ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Бразилии по футболу Дмитрий Венков
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Олег Мандрівник
Походу дрова полные, если из Бразилии в пердив Украины
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