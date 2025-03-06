ФОТО. Денис Олейник завершил карьеру. ЛНЗ почтил футболиста

В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ Черкассы встречался с киевским «Динамо». Перед началом поединка прошло чествование Дениса Олейника, который завершил карьеру футболиста.

Пресс-служба ЛНЗ сообщила, что 6 марта, перед первым официальным домашним матчем ЛНЗ в 2025 году, клуб поблагодарил Дениса Олейника за его профессиональную карьеру и вклад в футбол. В знак уважения и признательности Денис получил памятную футболку от ЛНЗ. Символично, что это произошло при участии команды, в которой он начинал карьеру и в которой завершил ее.

«Благодарим за яркие моменты на поле и преданность игре! Желаем удачи в новом разделе жизни!», - написала пресс-служба черкасского клуба.

Денис Олейник профессиональную карьеру в «Динамо». За ЛНЗ выступал с июля 2023 годы. В текущем сезоне повел 12 матчей. В активе Дениса Олейника 12 матчей в составе национальной борной Украины.