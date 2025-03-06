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  4. ФОТО. Денис Олейник завершил карьеру. ЛНЗ почтил футболиста
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 17:14 | Обновлено 06 марта 2025, 17:15
534
2

ФОТО. Денис Олейник завершил карьеру. ЛНЗ почтил футболиста

Денис Олейник получил от клуба памятную футболку

06 марта 2025, 17:14 | Обновлено 06 марта 2025, 17:15
534
2
ФОТО. Денис Олейник завершил карьеру. ЛНЗ почтил футболиста
ФК ЛНЗ. Денис Олейник

В матче 20-го тура УПЛ ЛНЗ Черкассы встречался с киевским «Динамо». Перед началом поединка прошло чествование Дениса Олейника, который завершил карьеру футболиста.

Пресс-служба ЛНЗ сообщила, что 6 марта, перед первым официальным домашним матчем ЛНЗ в 2025 году, клуб поблагодарил Дениса Олейника за его профессиональную карьеру и вклад в футбол. В знак уважения и признательности Денис получил памятную футболку от ЛНЗ. Символично, что это произошло при участии команды, в которой он начинал карьеру и в которой завершил ее.

«Благодарим за яркие моменты на поле и преданность игре! Желаем удачи в новом разделе жизни!», - написала пресс-служба черкасского клуба.

Денис Олейник профессиональную карьеру в «Динамо». За ЛНЗ выступал с июля 2023 годы. В текущем сезоне повел 12 матчей. В активе Дениса Олейника 12 матчей в составе национальной борной Украины.

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Денис Олейник ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Динамо Киев сборная Украины по футболу
Сергей Турчак Источник: Telegram
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