Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года

Бразильский легионер Лука Мейреллиш признан лучшим игроком Шахтера в декабре по версии болельщиков.

В ежемесячном опросе, организованном клубом в соцсетях, нападающий набрал 49% голосов и опередил своих партнеров по команде.

В опросе можно было выбрать другие варианты: Олег Очеретько, Педриньо и Валерий Бондарь. В голосовании приняло участие 8456 фанатов.

Декабрь стал для Луки Мейреллиша очень продуктивным: он забил 3 гола в 5 матчах.

Лука Мейреллиш – лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года