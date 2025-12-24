Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года
Бразилец Лука Мейреллиш взял 49% голосов болельщиков
Бразильский легионер Лука Мейреллиш признан лучшим игроком Шахтера в декабре по версии болельщиков.
В ежемесячном опросе, организованном клубом в соцсетях, нападающий набрал 49% голосов и опередил своих партнеров по команде.
В опросе можно было выбрать другие варианты: Олег Очеретько, Педриньо и Валерий Бондарь. В голосовании приняло участие 8456 фанатов.
Декабрь стал для Луки Мейреллиша очень продуктивным: он забил 3 гола в 5 матчах.
Лука Мейреллиш – лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года
