  4. Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 22:12 | Обновлено 24 декабря 2025, 22:15
Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года

Бразилец Лука Мейреллиш взял 49% голосов болельщиков

ФК Шахтер

Бразильский легионер Лука Мейреллиш признан лучшим игроком Шахтера в декабре по версии болельщиков.

В ежемесячном опросе, организованном клубом в соцсетях, нападающий набрал 49% голосов и опередил своих партнеров по команде.

В опросе можно было выбрать другие варианты: Олег Очеретько, Педриньо и Валерий Бондарь. В голосовании приняло участие 8456 фанатов.

Декабрь стал для Луки Мейреллиша очень продуктивным: он забил 3 гола в 5 матчах.

Лука Мейреллиш лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года

Лука Мейреллиш Шахтер Донецк лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Олег Очеретько Валерий Бондарь
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
