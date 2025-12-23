Названы лучшие в ноябре-декабре. Кто стал MVP среди игроков и тренеров УПЛ?

Хавбек Полесья Алексей Гуцуляк и коуч ЛНЗ Виталий Пономарев стали лучшим игроком и тренером УПЛ соответственно в ноябре и декабре.

Украинская Премьер-лига традиционно проводит голосование по определению лучших тренера и игрока месяца в УПЛ. Процедура состоит из двух этапов.

В опросе кандидаты набирали баллы и были распределены по процентам. А затем организаторы объединили обе версии – от болельщиков и экспертов.

Лучшим игроком ноября и декабря Украинской Премьер-лиги признан вингер Полесье Алексей Гуцуляк.

Среди тренеров убедительную победу одержал наставник ЛНЗ Виталий Пономарев, второй раз подряд.

Лауреаты ноября и декабря. Алексей Гуцуляк (Полесье), Виталий Пономарев (ЛНЗ)