УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025
Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока ноября–декабря 2025 года в УПЛ.
Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, которые сформировали списки номинантов, после чего проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-8 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 8 клубов – Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Колос, Металлист 1925, Заря, Рух, Эпицентр.
Лучший игрок УПЛ в ноябре–декабре 2025 (номинанты)
- Денис Антюх (Металлист 1925 Харьков)
- Филипп Будковский (Заря Луганск)
- Невертон (Шахтер Донецк)
- Юрий Климчук (Колос Ковалевка)
- Эгиналду (Шахтер Донецк)
- Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр)
- Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир)
- Бабукарр Фаал (Рух Львов)
Лучший тренер УПЛ в ноябре–декабре 2025 (номинанты)
- Руслан Костышин (Колос Ковалевка)
- Виталий Пономарев (ЛНЗ Черкассы)
- Арда Туран (Шахтер Донецк)
- Руслан Ротань (Полесье Житомир)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 22 декабря.
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua
Кандидат в президенты пообещал вернуть аргентинца