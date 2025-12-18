УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока ноября–декабря 2025 года в УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, которые сформировали списки номинантов, после чего проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-8 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 8 клубов – Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Колос, Металлист 1925, Заря, Рух, Эпицентр.

Лучший игрок УПЛ в ноябре–декабре 2025 (номинанты)

Денис Антюх (Металлист 1925 Харьков)

Филипп Будковский (Заря Луганск)

Невертон (Шахтер Донецк)

Юрий Климчук (Колос Ковалевка)

Эгиналду (Шахтер Донецк)

Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр)

Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир)

Бабукарр Фаал (Рух Львов)

Лучший тренер УПЛ в ноябре–декабре 2025 (номинанты)

Руслан Костышин (Колос Ковалевка)

Виталий Пономарев (ЛНЗ Черкассы)

Арда Туран (Шахтер Донецк)

Руслан Ротань (Полесье Житомир)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 22 декабря.

Инфографика