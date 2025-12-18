Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 04:12 | Обновлено 18 декабря 2025, 04:28
68
0

УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

18 декабря 2025, 04:12 | Обновлено 18 декабря 2025, 04:28
68
0
УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока ноября–декабря 2025 года в УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, которые сформировали списки номинантов, после чего проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-8 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 8 клубов – Шахтер, ЛНЗ, Полесье, Колос, Металлист 1925, Заря, Рух, Эпицентр.

Лучший игрок УПЛ в ноябре–декабре 2025 (номинанты)

  • Денис Антюх (Металлист 1925 Харьков)
  • Филипп Будковский (Заря Луганск)
  • Невертон (Шахтер Донецк)
  • Юрий Климчук (Колос Ковалевка)
  • Эгиналду (Шахтер Донецк)
  • Хоакин Сифуэнтес (Эпицентр)
  • Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир)
  • Бабукарр Фаал (Рух Львов)

Лучший тренер УПЛ в ноябре–декабре 2025 (номинанты)

  • Руслан Костышин (Колос Ковалевка)
  • Виталий Пономарев (ЛНЗ Черкассы)
  • Арда Туран (Шахтер Донецк)
  • Руслан Ротань (Полесье Житомир)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 22 декабря.

Инфографика

По теме:
Агенты устроили аукцион. Как Полесье перехватило хавбека у Металлиста 1925
Старые билеты недействительны. Шахтер сделал заявление перед игрой с Риекой
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига лучший игрок Полесье Житомир лучший тренер ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Виталий Пономарев Хоакин Сифуэнтес Арда Туран Руслан Костышин Шахтер Донецк Колос Ковалевка Металлист 1925 Рух Львов Денис Антюх Филипп Будковский Невертон Юрий Климчук Эгиналду Алексей Гуцуляк Бабукарр Фаал
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 13
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
Футбол | 18 декабря 2025, 05:32 0
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно
В Барселоне заговорили о возвращении Месси – что известно

Кандидат в президенты пообещал вернуть аргентинца

Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 17.12.2025, 09:02
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Футбол | 18.12.2025, 00:18
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Футбол | 17.12.2025, 08:30
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
Умер экс-тренер сборной Украины по биатлону
16.12.2025, 01:27
Биатлон
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем