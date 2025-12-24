Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все еще храню его футболку. Никогда не стирал ее»
Румынский специалист высказался о футболке Пеле
Румынский наставник Мирча Луческу рассказал о том, что до сих пор хранит футболку легендарного бразильца Пеле:
«Она у меня до сих пор есть. Грязная от земли, я ее никогда не стирал. Я вставил ее в рамку, она в музее».
80-летний наставник обменялся футболками с бразильским нападающим Пеле после матча чемпионата мира 1970 года между сборными Бразилии и Румынии. Поединок завершился победой команды Пеле со счетом 3:2, а сам форвард отличился дублем.
Ранее Мирча Луческу вспомнил о том, как возглавил киевское «Динамо».
