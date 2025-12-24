Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все еще храню его футболку. Никогда не стирал ее»
24 декабря 2025, 23:26 | Обновлено 24 декабря 2025, 23:30
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все еще храню его футболку. Никогда не стирал ее»

Румынский специалист высказался о футболке Пеле

Мирча Луческу

Румынский наставник Мирча Луческу рассказал о том, что до сих пор хранит футболку легендарного бразильца Пеле:

«Она у меня до сих пор есть. Грязная от земли, я ее никогда не стирал. Я вставил ее в рамку, она в музее».

80-летний наставник обменялся футболками с бразильским нападающим Пеле после матча чемпионата мира 1970 года между сборными Бразилии и Румынии. Поединок завершился победой команды Пеле со счетом 3:2, а сам форвард отличился дублем.

Ранее Мирча Луческу вспомнил о том, как возглавил киевское «Динамо».

По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать, есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
Пеле Мирча Луческу
Даниил Кирияка Источник: La Gazzetta dello Sport
