Мирча ЛУЧЕСКУ: «Все еще храню его футболку. Никогда не стирал ее»

Румынский наставник Мирча Луческу рассказал о том, что до сих пор хранит футболку легендарного бразильца Пеле:

«Она у меня до сих пор есть. Грязная от земли, я ее никогда не стирал. Я вставил ее в рамку, она в музее».

80-летний наставник обменялся футболками с бразильским нападающим Пеле после матча чемпионата мира 1970 года между сборными Бразилии и Румынии. Поединок завершился победой команды Пеле со счетом 3:2, а сам форвард отличился дублем.

Ранее Мирча Луческу вспомнил о том, как возглавил киевское «Динамо».