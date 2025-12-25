Тренер оценил украинского футболиста в 50-70 миллионов евро
Фатих Текке подтвердил интерес к Батагову из Европы
Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке прокомментировал возможный трансфер украинского защитника Арсения Батагова. Наставник не стал отрицать интерес к игроку со стороны других клубов.
«Интерес к Арсению – это вполне нормально. Игроки «Трабзонспора» выглядят на 50–60–70 млн долларов. Это свидетельствует о том, что работа выполняется правильно», – сказал Текке изданию 61SAAT.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
