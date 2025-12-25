Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Тренер оценил украинского футболиста в 50-70 миллионов евро
Турция
25 декабря 2025, 00:32
Тренер оценил украинского футболиста в 50-70 миллионов евро

Фатих Текке подтвердил интерес к Батагову из Европы

Тренер оценил украинского футболиста в 50-70 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке прокомментировал возможный трансфер украинского защитника Арсения Батагова. Наставник не стал отрицать интерес к игроку со стороны других клубов.

«Интерес к Арсению – это вполне нормально. Игроки «Трабзонспора» выглядят на 50–60–70 млн долларов. Это свидетельствует о том, что работа выполняется правильно», – сказал Текке изданию 61SAAT.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Арсений Батагов чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Фатих Текке
Дмитрий Олийченко Источник: 61saat.com
