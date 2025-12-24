Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ может избавиться от Сафонова после перелома. Куда перейдет вратарь?
Франция
24 декабря 2025, 23:56 |
1018
0

ПСЖ может избавиться от Сафонова после перелома. Куда перейдет вратарь?

Представитель страны-террориста может стать игроком спартака

24 декабря 2025, 23:56 |
1018
0
ПСЖ может избавиться от Сафонова после перелома. Куда перейдет вратарь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает издание Inside Transfer.

По информации источника, 26-летним футболистом интересуется московский «Спартак», и именно там может продолжить свою карьеру голкипер.

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.

В сезоне 2025/26 Матвей Сафонов провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 3 гола.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов сломал руку.

По теме:
Более 100 миллионов евро. Алонсо требует у Реала подписать трех игроков
Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами
Ман Сити близок к подписанию одного из лучших вингеров АПЛ
спартак москва ПСЖ Матвей Сафонов трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат россии по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!
Другие виды | 24 декабря 2025, 19:12 9
Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!
Sport.ua поздравляет украинских спортсменов и болельщиков с Рождеством!

Счастливого Рождества, мира, успеха и процветания для Украины!

Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Футбол | 24 декабря 2025, 08:59 6
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ
Вратарь сборной Украины стал целью для многократного триумфатора ЛЧ

Лунин может продолжить выступления в «Милане»

Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Футбол | 25.12.2025, 00:23
Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Львы справились с пантерами. Победа Камеруна, таблицы после 1-го тура КАН
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Бокс | 24.12.2025, 01:02
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Футбол | 24.12.2025, 09:45
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Довбик имеет сенсационный вариант продолжения карьеры, где может заработать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 23
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем