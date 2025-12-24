Франция24 декабря 2025, 23:56 |
ПСЖ может избавиться от Сафонова после перелома. Куда перейдет вратарь?
Представитель страны-террориста может стать игроком спартака
Французский «Пари Сен-Жермен» может продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает издание Inside Transfer.
По информации источника, 26-летним футболистом интересуется московский «Спартак», и именно там может продолжить свою карьеру голкипер.
Напомним, в составе «ПСЖ» выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.
В сезоне 2025/26 Матвей Сафонов провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 3 гола.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов сломал руку.
