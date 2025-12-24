ПСЖ может избавиться от Сафонова после перелома. Куда перейдет вратарь?

Французский «Пари Сен-Жермен» может продать российского вратаря Матвея Сафонова, сообщает издание Inside Transfer.

По информации источника, 26-летним футболистом интересуется московский «Спартак», и именно там может продолжить свою карьеру голкипер.

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.

В сезоне 2025/26 Матвей Сафонов провел 4 матча на клубном уровне, пропустив 3 гола.

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов сломал руку.