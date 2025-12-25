Президент Фенербахче ответил на обвинения в употреблении кокаина

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран опубликовал заявление после того, как анализ образца его волос якобы показал положительный результат на кокаин. Сарана освободили под залог и подписку о невыезде.

«В связи с информацией, появившейся в публичном пространстве, считаю необходимым проинформировать общественность.

Прежде всего хочу четко и однозначно подчеркнуть: вещество, тест на которое, как утверждается, дал положительный результат в Институте судебной медицины, я никогда в жизни не употреблял. Более того, я даже не видел его вблизи.

Подобные заявления носят характер откровенной клеветнической кампании, направленной непосредственно против меня, с целью нарушения моих личных прав и деловой репутации, а также нанесения ущерба учреждениям, которые я представляю.

В связи с этим хочу особо подчеркнуть, что готов немедленно и без каких-либо колебаний повторно предоставить все необходимые образцы.

В ближайшее время в адрес прокуратуры, ведущей расследование, будет официально направлено требование о повторном проведении соответствующего теста в Институте судебной медицины.

Кроме того, все необходимые анализы оперативно проведут независимые тестовые лаборатории, имеющие международную аккредитацию, а их результаты будут обнародованы.

Хочу еще раз подчеркнуть: у меня нет никаких сомнений в том, что истина будет установлена научными методами и в соответствии с общепринятыми стандартами.

В то же время серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что информация, якобы относящаяся к делу с режимом конфиденциальности, начала синхронно и скоординированно распространяться уже с первых часов утра того дня, когда, как утверждается, был получен результат теста.

Я полностью убежден, что рано или поздно правда станет известной, а процесс завершится справедливо, прозрачно и в рамках принципов правового государства», – говорится в заявлении Сарана.