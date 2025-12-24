Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок клуба Первой лиги: «У нас была одинаковая серия с Баварией»
Украина. Первая лига
24 декабря 2025, 23:38 |
49
0

Игрок клуба Первой лиги: «У нас была одинаковая серия с Баварией»

Виталий Дахновский из Буковины удивил фанатов необычным сравнением

24 декабря 2025, 23:38 |
49
0
Игрок клуба Первой лиги: «У нас была одинаковая серия с Баварией»
ФК Буковина. Виталий Дахновский

Полузащитник черновицкой «Буковины» Виталий Дахновский сравнил свой клуб с мюнхенской «Баварией»:

«У «Баварии» была серия из 16 побед подряд? Нам до «Баварии» еще очень далеко, но у нас была такая же серия, как у них, потому что у нас было так же 16 матчей подряд побед. Потому что кроме того, что в чемпионате выиграли 13, мы и Кубок в это время выигрывали.

У нас было поровну – по 16 матчей, и в последнем, 17-м матче, в котором мы должны были превзойти «Баварию», мы пропустили на 90+2-й минуте от «Ингульца», выигрывая 1:0. В принципе, после 1-го тайма могло быть 3:0 – и игра была бы закрыта. Но не использовали свои моменты и, к сожалению, прервали свою победную серию. Но ничего, со следующей игры, надеюсь, мы начали новую победную серию».

По теме:
Экс-капитан сборной Украины назвал команды, разочаровавшие в сезоне УПЛ
Украинский клуб попрощался сразу с 5 футболистами
Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года
Виталий Дахновский Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Бавария
Дмитрий Вус Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 31
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
Футбол | 24 декабря 2025, 17:20 4
30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ
30 миллионов евро. Шахтер нацелился на подписание вингера из АПЛ

Луис Гильерме привлекает внимание «горняков» и еще нескольких клубов

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Футбол | 24.12.2025, 21:22
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Бокс | 24.12.2025, 01:02
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футбол | 23.12.2025, 22:17
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 55
Футбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 22
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
Сухой матч Трубина, 80 минут Судакова. Бенфика дома переиграла Фамаликау
23.12.2025, 00:45 3
Футбол
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем