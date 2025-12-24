Игрок клуба Первой лиги: «У нас была одинаковая серия с Баварией»

Полузащитник черновицкой «Буковины» Виталий Дахновский сравнил свой клуб с мюнхенской «Баварией»:

«У «Баварии» была серия из 16 побед подряд? Нам до «Баварии» еще очень далеко, но у нас была такая же серия, как у них, потому что у нас было так же 16 матчей подряд побед. Потому что кроме того, что в чемпионате выиграли 13, мы и Кубок в это время выигрывали.

У нас было поровну – по 16 матчей, и в последнем, 17-м матче, в котором мы должны были превзойти «Баварию», мы пропустили на 90+2-й минуте от «Ингульца», выигрывая 1:0. В принципе, после 1-го тайма могло быть 3:0 – и игра была бы закрыта. Но не использовали свои моменты и, к сожалению, прервали свою победную серию. Но ничего, со следующей игры, надеюсь, мы начали новую победную серию».