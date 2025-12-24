Экс-капитан сборной Украины назвал команды, разочаровавшие в сезоне УПЛ
Юрий Шелепницкий выделил «Динамо», «Карпаты» и «Александрию»
Первый капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал команды, которые больше всего разочаровали в сезоне УПЛ:
– А команды, которые больше всего разочаровали, возглавляют динамовцы?
– Именно так. Думаю, что они уже выбыли из гонки за «золото», слишком далеко оторвался тот же «Шахтер». В какой-то степени киевляне смогут реабилитироваться, если завоюют Кубок Украины и займут одно из призовых мест.
Большего я ожидал от «Карпат», которые удивили своей нестабильностью, не умением набирать «свои» очки. Вот и поплатились.
А кто провалился, так это «Александрия». Похоже, в клубе оказались не готовы к изменениям на тренерском мостике, чехарде с футболистами. Не нахожу логики и в решении клубного руководства в трудный для «горожан» момент отстранить по неизвестным причинам от основной команды ее лидера - Кирилла Ковальца. Его отсутствие негативно повлияло на игру «Александрии», с которой еще совсем недавно считались даже наши гранды.
