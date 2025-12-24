Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 декабря 2025, 23:31 |
Более 100 миллионов евро. Алонсо требует у Реала подписать трех игроков

Хаби заинтересован в услугах Ибраима Конате, Ангело Штиллера и Флориана Вирца

Более 100 миллионов евро. Алонсо требует у Реала подписать трех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский Реал интересуется французским центральным защитником и немецким полузащитником английского Ливерпуля Ибраима Конате и Флорианом Вирцем, а также хавбеком Штутгарта Ангело Штиллером. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, эти 3 трансфера требует у руководства королевского клуба главный тренер команды Хаби Алонсо.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо хочет избавиться от Давида Алабы.

Ангело Штиллер Ибраима Конате Флориан Вирц Хаби Алонсо Ливерпуль Реал Мадрид Штутгарт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
