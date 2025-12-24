Более 100 миллионов евро. Алонсо требует у Реала подписать трех игроков

Мадридский Реал интересуется французским центральным защитником и немецким полузащитником английского Ливерпуля Ибраима Конате и Флорианом Вирцем, а также хавбеком Штутгарта Ангело Штиллером. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, эти 3 трансфера требует у руководства королевского клуба главный тренер команды Хаби Алонсо.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» под руководством Хаби Алонсо идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 42 очка в 18 матчах чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо хочет избавиться от Давида Алабы.