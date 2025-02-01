Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Чемпионшип Англия
Плимут
01.02.2025 14:30 – FT 2 : 1
Вест Бромвич
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:37
725
2

Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло

Таловеров отыграл весь матч за Плимут

01 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:37
725
2
Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч второго английского дивизиона между Плимутом и Вест Бромвичем. В составе хозяев дебютировал защитник сборной Украины Максим Таловеров, который сразу после трансфера получил место с основе.

Таловеров отыграл весь матч, а Плимут сумел сделать камбэк и победил 2:1, одержав первую победу в чемпионате с ноября.

Команда остается последней, но сократила отставание от спасительной позиции.

Чемпионшип. 30-й тур

Плимут – Вест Бромвич 2:1
Голы: Харди, 77, 88 - Молумбу, 74

По теме:
Вуд оформил хет-трик, Ноттингем Форест забил 7 голов и догнал Арсенал
Есть ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Эвертон – Лестер
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Плимут Максим Таловеров Вест Бромвич чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31 января 2025, 16:20 43
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы

Призовые составили 12,8 млн евро

Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01 февраля 2025, 08:48 1
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить

«Железный Майк» выделил Мухаммеда Али

Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 01.02.2025, 01:35
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.02.2025, 15:24
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Футбол | 01.02.2025, 13:26
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid R
Последняя команда против 5  команды 
Ответить
0
VovanSidorovi4
Типо вытянул Плимут
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
Умер самый старший олимпийский чемпион по легкой атлетике
31.01.2025, 13:10
Другие виды
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Хорошие деньги. Известно, сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов
30.01.2025, 16:24 24
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
Фрэнк УОРРЕН: «Он победил Кличко только благодаря мне»
31.01.2025, 08:01 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем