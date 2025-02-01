01.02.2025 14:30 – FT 2 : 1
Англия01 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:37
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Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Таловеров отыграл весь матч за Плимут
01 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:37
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Состоялся матч второго английского дивизиона между Плимутом и Вест Бромвичем. В составе хозяев дебютировал защитник сборной Украины Максим Таловеров, который сразу после трансфера получил место с основе.
Таловеров отыграл весь матч, а Плимут сумел сделать камбэк и победил 2:1, одержав первую победу в чемпионате с ноября.
Команда остается последней, но сократила отставание от спасительной позиции.
Чемпионшип. 30-й тур
Плимут – Вест Бромвич 2:1
Голы: Харди, 77, 88 - Молумбу, 74
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