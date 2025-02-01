Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло

Состоялся матч второго английского дивизиона между Плимутом и Вест Бромвичем. В составе хозяев дебютировал защитник сборной Украины Максим Таловеров, который сразу после трансфера получил место с основе.

Таловеров отыграл весь матч, а Плимут сумел сделать камбэк и победил 2:1, одержав первую победу в чемпионате с ноября.

Команда остается последней, но сократила отставание от спасительной позиции.

Чемпионшип. 30-й тур

Плимут – Вест Бромвич 2:1

Голы: Харди, 77, 88 - Молумбу, 74