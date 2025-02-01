Англия01 февраля 2025, 13:40 |
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Дебют Таловерова. Стартовый состав Плимута на матч Чемпионшипа
Украинский защитник выйдет на поле в поединке 30-го тура
01 февраля 2025, 13:40 |
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Первого февраля состоится матч 30-го тура английского Чемпионшипа – на поле выйдут «Плимут» и «Вест Бромвич».
Поединок состоится на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.
В составе хозяев дебютирует украинский защитник Максим Таловеров, который недавно присоединился к английскому клубу.
«Плимут» набрал 22 балла и замыкает турнирную таблицу (24-е место). В активе «Вест Бромвича» 44 очка – он разместился на шестой позиции.
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