Дебют Таловерова. Стартовый состав Плимута на матч Чемпионшипа

Первого февраля состоится матч 30-го тура английского Чемпионшипа – на поле выйдут «Плимут» и «Вест Бромвич».

Поединок состоится на стадионе «Хоум Парк» в Плимуте. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.

В составе хозяев дебютирует украинский защитник Максим Таловеров, который недавно присоединился к английскому клубу.

«Плимут» набрал 22 балла и замыкает турнирную таблицу (24-е место). В активе «Вест Бромвича» 44 очка – он разместился на шестой позиции.