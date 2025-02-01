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  4. 19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца
WTA
01 февраля 2025, 17:33 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:48
2027
14

19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца

Каролина Мухова проиграла Екатерине Александровой в полуфинале пятисотника

01 февраля 2025, 17:33 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:48
2027
14
19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Александрова

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 74) узнала соперницу в финале турнира WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В решающем поединке украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30), которая неожиданно прошла Каролину Мухову (Чехия, WTA 19) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) [1] – Екатерина Александрова – 0:6, 4:6

Ранее Даяна и Екатерина играли между собой пять раз. Счет 3:2 в пользу Ястремской.

Финальный матч в Линце запланирован на 2 февраля. Старт встречи – 15:00 по Киеву.

В полуфинале Даяна переиграла Клару Таусон со счетом 6:4, 6:1.

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Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Каролина Мухова Екатерина Александрова WTA Линц Даяна Ястремская
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 14
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Andromed
ну проти цієї суперниці Ястремська мусить перемогти, заради України
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+6
Андрій Заліщук
за час повномасштабної війни, було 2 україно-кацапських фінал - це Костюк проти Грачової (на той момент ще не була француженкою) і Світоліна проти Блінкової, оба на користь України, потрібно продовжувати цю тенденцію
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+3
Fdail
Коли виходить ваша бліда тінь на корт, то якби ви не були вище класом та якби не хотіли виграти - все марно. Еліна не дасть збрехати. Мушка сьогодні і пересувалася погано, й тактично невірно грала, й довжину не відчувала й подавала так, щоб хоча б перекинути м'яч. І це я дивився лише другий сет. З болотною треба перемагати . Немає вона нічого особливого в грі.
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+3
Андрій Заліщук
Фінал завтра буде гарячим у всіх сенсах цього слова, мда Мушка дуже розчарувала
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+3
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Sashamar
Ну що, виграти не можна програти! Чи так: або ризикована операція, в разі успіху хворий одужує, але може й померти, або консервативне лікування, точно не помре, але навряд чи одужає. Тобто Кароліні не страшно було б програти, але Єкатерина для Даяни більш зручна. Вибір вийшов на користь операції.
Без іспитів до раю не пускають!
А що Алєксандрова впевнено виграла у Муховой, не звертайте уваги. Сьогодні просто був не день Кароліни. Як у Еліни проти Блінковой.
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+1
paw
Це якийсь пздць!
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-3
ТвояМамка
А теперь дилдокерша сольет свинособаке. Скриньте. Классика)
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-9
Love_Rybakinu_and_Shakhtar
Восточно-славянскому дерби🔥🎾 в финале - быть! Вот это Катя вынесла, так вынесла чешку! Также мощно, как сегодня Даяна - датчанку. День триумфа восточной Европы!🎉🎉🎉🥳
👉Но, конечно, будем в финале болеть за нашу Даяну❤️🇺🇦. Тем более у меня до сих пор в памяти, как она 18 января пожимала🤝 нежную ручку 💖🐟Рыбки-любимки! 😊
Она зарядилась⚡ ее магической энергией и вот добралась до финала!
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-10
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