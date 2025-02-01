19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 74) узнала соперницу в финале турнира WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В решающем поединке украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30), которая неожиданно прошла Каролину Мухову (Чехия, WTA 19) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала

Каролина Мухова (Чехия) [1] – Екатерина Александрова – 0:6, 4:6

Ранее Даяна и Екатерина играли между собой пять раз. Счет 3:2 в пользу Ястремской.

Финальный матч в Линце запланирован на 2 февраля. Старт встречи – 15:00 по Киеву.

В полуфинале Даяна переиграла Клару Таусон со счетом 6:4, 6:1.