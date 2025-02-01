19-я ракетка получила 0:6. Определена соперница Ястремской в финале Линца
Каролина Мухова проиграла Екатерине Александровой в полуфинале пятисотника
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 74) узнала соперницу в финале турнира WTA 500 в Линце (Австрия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В решающем поединке украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30), которая неожиданно прошла Каролину Мухову (Чехия, WTA 19) за 1 час и 15 минут.
WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала
Каролина Мухова (Чехия) [1] – Екатерина Александрова – 0:6, 4:6
Ранее Даяна и Екатерина играли между собой пять раз. Счет 3:2 в пользу Ястремской.
Финальный матч в Линце запланирован на 2 февраля. Старт встречи – 15:00 по Киеву.
В полуфинале Даяна переиграла Клару Таусон со счетом 6:4, 6:1.
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А що Алєксандрова впевнено виграла у Муховой, не звертайте уваги. Сьогодні просто був не день Кароліни. Як у Еліни проти Блінковой.
👉Но, конечно, будем в финале болеть за нашу Даяну❤️🇺🇦. Тем более у меня до сих пор в памяти, как она 18 января пожимала🤝 нежную ручку 💖🐟Рыбки-любимки! 😊
Она зарядилась⚡ ее магической энергией и вот добралась до финала!