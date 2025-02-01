Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Украинка удивляет! Даяна в двух сетах разгромила Клару Таусон в полуфинале пятисотника
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в финал турнира WTA 500 в Линце (Австрия)!
В полуфинале украинка уверенно переиграла Клару Таусон (Дания, WTA 39) за 1 час и 48 минут.
WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина) [5] – Клара Таусон (Дания) [8] – 6:1, 6:4
Это была вторая встреча соперниц. Даяна выиграла второе очное противостояние.
В середине второй партии, при счете 3:2 в пользу Таусон, Даяна взяла медицинский тайм-аут. Судь по всему, Ястремскую тревожила спина. Но после небольшого перерыва украинка вышла на корт и забрала 3 гейма подряд, а затем закрыла за собой поединок. В 8-м гейме на подаче она спасла 5 брейк-поинтов.
В финале австрийского пятисотника Даяна сыграет против победительницы противостояния Каролина Мухова (Чехия, WTA 19) – Екатерина Александрова (WTA 30).
Ястремская впервые с февраля 2022 года вышла в финальный матч на уровне Тура. Даяна пять раз играла в решающих поединках на турнирах WTA, на ее счету три трофея: в 2018–2019 годах она становилась чемпионкой в Гонконге, Хуахине и Страсбурге.
Даяна на своем пути к финалу Линца, помимо Таусон, переиграла Лючию Бронцетти, Антонию Ружич и Марию Саккари.
Финал в Линце запланирован на 2 февраля. В воскресенье за трофей на этих кортах из украинок поборется не только Ястремская, но и сестры Киченок Людмила и Надежда, который играют в одном дуэте в парном разряде.
headed to the final! 🫶@D_Yastremska is into her first final since 2022 in Lyon after getting the better of Tauson 6-1, 6-4!#WTALinz pic.twitter.com/lQnCu3RfMr— wta (@WTA) February 1, 2025
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З поверненням, Даяна☺️
Можливо дійсно в неї були проблеми зі здоров'ям, в минулому році... Операція все стабілізувала🤞
Успіхів у фіналі! Вся Україна буде з тобою Даяна у фіналі!
То як на цьому турнірі Ястремська може бути вище за Таусон!!?? А саме: Ястремська 5 , а Таусон -8.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Щиро вітає і смакує солодку перемогу✊🇺🇦 Даяни❤️🇺🇦 увесь слов'янський світ! 🎉🎉🎉🥳
Надпотужний перший сет! А в другому трохи понервували, але наша одеситка не зламалась і добила фаворитку!🇺🇦🤜🇩🇰
👉Даяна последней из украинок (18 января), кто прикасался к 💖🐟Рыбке-любимке, и вот теперь в финале! Ведь Рыбка то волшебная💫, и передала славянской сестричке магический заряд!⚡⚡⚡ 😊