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  4. Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
WTA
01 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:08
3369
28

Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце

Украинка удивляет! Даяна в двух сетах разгромила Клару Таусон в полуфинале пятисотника

01 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 01 февраля 2025, 16:08
3369
28
Ястремская уничтожила 39-ю ракетку и вышла в финал турнира WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в финал турнира WTA 500 в Линце (Австрия)!

В полуфинале украинка уверенно переиграла Клару Таусон (Дания, WTA 39) за 1 час и 48 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Клара Таусон (Дания) [8] – 6:1, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Даяна выиграла второе очное противостояние.

В середине второй партии, при счете 3:2 в пользу Таусон, Даяна взяла медицинский тайм-аут. Судь по всему, Ястремскую тревожила спина. Но после небольшого перерыва украинка вышла на корт и забрала 3 гейма подряд, а затем закрыла за собой поединок. В 8-м гейме на подаче она спасла 5 брейк-поинтов.

В финале австрийского пятисотника Даяна сыграет против победительницы противостояния Каролина Мухова (Чехия, WTA 19) – Екатерина Александрова (WTA 30).

Ястремская впервые с февраля 2022 года вышла в финальный матч на уровне Тура. Даяна пять раз играла в решающих поединках на турнирах WTA, на ее счету три трофея: в 2018–2019 годах она становилась чемпионкой в Гонконге, Хуахине и Страсбурге.

Даяна на своем пути к финалу Линца, помимо Таусон, переиграла Лючию Бронцетти, Антонию Ружич и Марию Саккари.

Финал в Линце запланирован на 2 февраля. В воскресенье за трофей на этих кортах из украинок поборется не только Ястремская, но и сестры Киченок Людмила и Надежда, который играют в одном дуэте в парном разряде.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 28
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C.Пеклов
Чудово,молодець!Перший сет дуже добре Дая грала,а в другому, сили стали стали покидати,але зібрала всю волю в кулак та дотисла суперницю, яка ніяк не хотіла змиритися з поразкою!Даяночка ,успіху в фіналі!!!
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+12
Андрій Заліщук
Молодець, хто б міг подумати, що перша серед українок у фінал вийде Даяна, не Еля, не Марта, навіть на Гелю більше ставив, а тут на тобі, тим паче не програла жодного сету на цьому турнірі, теж приємно дивує...ну а тепер чекаємо виключно на Кароліну, не дай Бог вона програє кацапці, бо тоді фінал буде мати ще й політичний підтекст
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+10
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andrian311
Гра стала розумніша, краща біля сітки. Була сьогодні впевненість, що все під контролем. Суперниця непоступлива, але давала час, поки Даяна поборить себе. Це ще не топ-10. Але ця жіночка-тренер (і якщо я розумію правильно, мама) вселяє надію. Дякуємо за гру і перемогу!
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+10
Показать Скрыть 2 ответа
introvert
На цьому турнірі, як і на минулорічному АО, Даяна влучає все. Головне, щоб сценарій не повторився, і Даяна, провівши один турнір на супервисокому рівні, не порахувала своє завдання на сезон вирішеним і решту року не "почивала на лаврах".
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+9
introvert
Хто ця Серена під личиною Даяни?))
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+7
.gamliy
Перший сет був не показовий!
Показовий - це другий сет)
Тепер можна сміливо говорити, вона повернулася🥰
З поверненням, Даяна☺️
Можливо дійсно в неї були проблеми зі здоров'ям, в минулому році...  Операція все стабілізувала🤞
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+6
Fdail
Молодчинка, головне,щоб здоров'я сильно не турбувало. Александрову можна просто перелупити , а ось з Муховою,якщо та почне показувати свій теніс, складно щось порадити. Вона тричі розмотувала бульдозера й явно собаку з'їла на грі з гарматницями. 
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+5
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Андрій Заліщук
NBA37 як вітром здуло, не по його плану все йде, коли Світоліна програла блінчіковій так той її на пенсію відправляв, а тут
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+5
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C.Пеклов
Подивимося на невимушені 17-18!У Даяни 17! Ось й все,що треба знати,тому. хто не бачив матчу, й здивований!
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+3
apepa
Молодец дочка! Целую тебя в губки! Удачи в финале!
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+3
Vlad Holl
Повернення Даяни у велику гру ? Дай Бог , щоб така гра  була надовго і стабільно. Дуже приємно дивитися на таке відродження . З виходом у фінал !  
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+2
Олександр Науменко
Цікаво, чим була незадоволена Клара, що хвилин 5 сперечалась з арбітром?
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+1
adidas77
Дуже хочеться, щоб Даяна більше одного разу за сезон перетворювалася на супер тенісистку, за рівнем з першої десятки! 
Успіхів у фіналі! Вся Україна буде з тобою Даяна у фіналі!
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+1
Sit Simurg
Welcome back !!
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0
paw
Якщо у фіналі буде грати так же сильно, а головне дружити з головою,- може запросто взяти трофей!
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0
Saar
Пишуть Ястремська 72 ракетка , а Таусон -39.
То як на цьому турнірі Ястремська може бути вище за Таусон!!?? А саме: Ястремська 5 , а Таусон -8.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
T-800
а если 10-15 лет так играть как сегодня, то глядишь сама Ястремска станет нашим Фердинандом Порше, зарабатывая уже миллиарды пусть даже гривень на автопроме, как производитель
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-2
T-800
так будет играть, то в Одесской агломерации наоткрывает дилерских центров её любимого порше
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-2
Love_Rybakinu_and_Shakhtar
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава ЗСУ, завдяки яким дивився матч!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Щиро вітає і смакує солодку перемогу✊🇺🇦 Даяни❤️🇺🇦 увесь слов'янський світ! 🎉🎉🎉🥳
Надпотужний перший сет! А в другому трохи понервували, але наша одеситка не зламалась і добила фаворитку!🇺🇦🤜🇩🇰
👉Даяна последней из украинок (18 января), кто прикасался к 💖🐟Рыбке-любимке, и вот теперь в финале! Ведь Рыбка то волшебная💫, и передала славянской сестричке магический заряд!⚡⚡⚡ 😊
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-8
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