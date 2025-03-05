Даяна Ястремская – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1-м раунде украинка сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 68). Поединок начнется последним, 5-м запуском на Stadium 4 после игры Нимайер – Монтгомери. Ориентировочное время начала игры – 03:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м круге встретится с 32-й сеяной Онс Жабер из Туниса.

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