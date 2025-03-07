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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 01:37 | Обновлено 07 марта 2025, 02:15
48
1

Владислав ЛУПАШКО: «Футбол будет развиваться, когда будет меньше свистков»

Главный тренер «Карпат» имел нарекания на состояние газона и арбитров

07 марта 2025, 01:37 | Обновлено 07 марта 2025, 02:15
48
1
Владислав ЛУПАШКО: «Футбол будет развиваться, когда будет меньше свистков»
ФК Карпати. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал нулевую ничью с «Ворсклой» в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Я только что на флеш-интервью сказал, что не увидел сегодня качества игры. Очень не хочется об этом говорить и к этому возвращаться. Мы должны на пресс-конференции разговаривать сугубо об игре, но пока у нас будут такого качества поля, мы будем об этом говорить и будет жить термин «весенний футбол». Это все не способствует развитию. Думаю, клубам нужно думать о том, что следует развивать инфраструктуру. И команды, которые выходят из Первой лиги, должны развивать инфраструктуру, а потом уже – спортивный результат. Так же, как и команды, которые уже много времени играют в УПЛ. Должны все это подтягивать и тогда мы будем развивать качество игры и молодых игроков.

– Ранняя замена в первом тайме была связана с микроповреждением?

– Да, Олег Очеретько позавчера получил повреждение. Мы колебались брать ли его в Полтаву и ставить в стартовый состав. Однако видим, что большое количество игроков стартового состава пропускало игру, поэтому мы хотели благодаря Олегу сделать баланс. Необычная ситуация, когда значительная группа основных игроков пропускает игру.

– Что скажете о судействе?

– Мне кажется, что наш футбол будет развиваться, когда будет меньше свистков, а судья будет создавать условия, чтобы была борьба. Наши игроки являются по природе динамичными и физически сильными, они это любят делать. Я не говорю, что мы можем приблизиться к английской Премьер-Лиге, но похожий уровень можем демонстрировать. Можем быть сильными и бескомпромиссными и судья должен способствовать этому. Когда ты не даешь свисток после борьбы, то футболист в следующий раз не будет падать, а будет бежать и болельщику будет интересно. Будет возникать немало моментов, обострений и атак. И зато меньше симуляций. Когда игрок несколько раз падает и требует пенальти, то дать ему желтую карточку и он перестанет это делать и будет бороться. Болельщик может простить ошибку, технический брак, но он никогда не простит, когда человек не искренен и не отдается игре. В любом городе нашей страны, все зрители любят, когда игроки дерутся и отдаются за герб, который у них на груди.

– Второй тайм вы проигрывали в борьбе. Вы удерживали счет или пытались благодаря контратакам разрывать оборону соперника?

– Нет, мы не пытались этого делать. Вы сами ответили на свой вопрос. Мы проигрывали много борьбы. У нас вышли на замену игроки, маленькие по росту. Эти футболисты должны создавать моменты снизу. И мы видели, сколько было брака у Шаха не из-за того, что он плохо контролирует мяч, а из-за того, что Артур коленями вел мяч. Также Квасница разворачивается, мяч подпрыгивает – аут. Мы хотели играть низом, впрочем был технический брак. А «Ворскла» выпускала силовых игроков и выигрывала эту борьбу. Мяч снизу не способствовал тому, что мы хотели.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Карпаты Владислав Лупашко пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
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Iigor6583
Поганому танцору все щось заважає. Кривоногим тиходам хоч подавай "Олд трафорд", а результат буде один і той же.
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