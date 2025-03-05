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  4. Даяна Ястремская – Юань Юэ. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
05 марта 2025, 10:23 |
209
0

Даяна Ястремская – Юань Юэ. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/64 финала ориентировочно начнется 6 марта в 03:00 по Киеву

05 марта 2025, 10:23 |
209
0
Даяна Ястремская – Юань Юэ. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Коллаж Sport.ua

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6 марта, на турнире Индиан-Уэллс, свой матч первого круга проведут Даяна Ястремская (WTA 46) и Юэ Юань (WTA 68). Начало матча запланировано на 03:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка в этом сезоне играет с переменным успехом, на ее счету 10 побед в 16 матчах. Лучше всего Ястремская сыграла в Линце, где смогла дойти до финала, имея все шансы на победу, выигрывая 3:0 в решающем третьем сете. Но Даяна в итоге проиграла тот матч «нейтралке» Екатерине Александровой.

Неплохо сыграла спортсменка на турнире в Дубае, там она прошла польку Магу Линетт – 6:3, 7:5, разгромила сильную «нейтралку» Анастасию Потапову – 6:2, 6:3. Устоять против самой Иги Свентек не удалось, хотя в первом сете Даяна навязала борьбу именитой польке – 5:7, 0:6.

У Ястремской сильно все зависит от настроения, в свой лучший день она может быть неудержимой. Часто случается так, что украинка играет сама с собой, набирает очки в агрессивной манере, а отдает их на простых ошибках. Если заглянуть за спину китаянке, во втором круге уже ждет опытная Онс Жабер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Юэ Юань

Китайская спортсменка с 2022 года стабильно завершает сезон в топ-100, хотя чем-то значимым не может похвастаться. Юань откровенно слабо проводит текущий сезон, так как на ее счету всего 3 победы в 10 противостояниях.

Последний раз спортсменка играла в Остине, где не сумела защитить свой титул, проиграв уже свой первый матч австралийке Кимберли Бирелл 6:7, 6:7, китаянка вела 3:0 во второй партии, но перевес так и не удержала.

Юань практически в каждом проигранном матче навязывает борьбу соперницам, так что она точно не выглядит безнадежно. Совсем скоро может начаться прогресс, ведь местами китаянке банально не везет. На старте такого важного турнира спортсменке попалась очень серьезная соперница.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юань Юэ

Прогноз

Обсуждать очные встречи спортсменок нет смысла, так как их просто не было. В предстоящем матче Ястремская считается фаворитом этой пары, что выглядит логично, так как украинка в лучшей форме.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 1,45, успех Юэ Юань – 2,61. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Поставлю здесь на победу украинки с форой -3,5 гейма за 1,88.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
06.03.2025 -
03:00
Юань Юэ
Фора Ястремской (-3.5) 1.88 Сделать ставку
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Даяна Ястремская Юань Юэ WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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