Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо
Испания
07 марта 2025, 01:38 |
260
0

Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо

Мадридский клуб заинтересовал Саба Харебашвили

07 марта 2025, 01:38 |
260
0
Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Саба Харебашвили

Мадридский «Реал» начал планирование трансферной кампании на лето 2025 года.

По информации Fichajes, главный скаут мадридского гранда Юни Калафат порекомендовал руководству «блакнос» обратить внимание на грузинского фулбека «Динамо» Тбилиси Сабу Харебашвили. «Реал» рассматривает трансфер грузина на левый фланг защиты. Главным конкурентом «сливочных» в подписании Сабы является «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что 22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут» и перейти в мадридский «Реал».

По теме:
ФОТО. Легенда Реала пригрозил судом порноактрисе. Никак не уймётся
ФОТО. Легенда Реала принял сенсационное решение. Спустя 7 месяцев
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид Динамо Тбилиси трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Футбол | 06 марта 2025, 20:51 17
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану
Шахтер собирается заплатить 14,5 млн евро за Алиссона Сантану

В фокусе внимания «горняков» находится очередной вингер из Бразилии…

Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06 марта 2025, 08:26 7
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?

Британец считает себя лучшим боксером всех времен

Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Футбол | 06.03.2025, 14:47
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
Финалист ЛЕ. Динамо оформило неожиданный трансфер из другого клуба УПЛ
ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
Футбол | 07.03.2025, 02:06
ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
ВИДЕО. Девушка футболиста киевского Динамо впечатлила формами. 10/10
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.03.2025, 17:33
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
Усик ответил, как бы закончился бой Владимир Кличко – Мухаммед Али
05.03.2025, 00:02 1
Бокс
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
Перес принял решение указать на дверь трем игрокам Реала
05.03.2025, 03:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем