Реал нацелился на трансфер грузина из Динамо

Мадридский «Реал» начал планирование трансферной кампании на лето 2025 года.

По информации Fichajes, главный скаут мадридского гранда Юни Калафат порекомендовал руководству «блакнос» обратить внимание на грузинского фулбека «Динамо» Тбилиси Сабу Харебашвили. «Реал» рассматривает трансфер грузина на левый фланг защиты. Главным конкурентом «сливочных» в подписании Сабы является «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что 22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут» и перейти в мадридский «Реал».