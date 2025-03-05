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  4. К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Испания
05 марта 2025, 21:21 |
3066
3

К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины

Илья Забарный может покинуть «Борнмут»

05 марта 2025, 21:21 |
3066
3
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации источника, переход Забарного в «Реал» не стоит исключать, хотя активных переговоров между «Борнмутом» и «бланкос» пока не состоялось. Окружение Забарного считает «Реал» отличным местом для украинца.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Gargantua81
они Хейсена хотят, он испанец
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0
Saar
Поки той перейде, Лунін буде десь в Малазі
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-1
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