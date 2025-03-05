Испания05 марта 2025, 21:21 |
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К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
Илья Забарный может покинуть «Борнмут»
05 марта 2025, 21:21 |
3066
3
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации источника, переход Забарного в «Реал» не стоит исключать, хотя активных переговоров между «Борнмутом» и «бланкос» пока не состоялось. Окружение Забарного считает «Реал» отличным местом для украинца.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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Комментарии 3
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они Хейсена хотят, он испанец
Поки той перейде, Лунін буде десь в Малазі
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