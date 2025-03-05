К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации источника, переход Забарного в «Реал» не стоит исключать, хотя активных переговоров между «Борнмутом» и «бланкос» пока не состоялось. Окружение Забарного считает «Реал» отличным местом для украинца.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 28 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.