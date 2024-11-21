Сабо назвал 2 топ-клуба, которые могут приобрести звезду сборной Украины
Йожеф верит в будущее Ильи Забарного
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о центральном защитнике национальной сборной Украины и английского «Борнмута» Илье Забарном:
«Он вырос в мастерстве, причем очень. Илья хорошо играет и в отборе, и в единоборствах – внизу и в воздухе, умело играет в пас, отличается смелостью, и уверенно идет вперед. Совсем другой Забарный – не такой, как раньше.
Думаю, что в ближайшее время его могут забрать у «Борнмута», скажем, мадридский «Реал» или «Манчестер Сити». Ведь он сейчас очень хорош».
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