Киченок вышли в финал в Линце, повесив баранку казахстанке и россиянке

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в финал парного турнира WTA 500 в Линце (Австрия)!

В полуфинале украинки в двух сетах переиграли казахстанско-россиянский дуэт Анна Данилина / Ирина Хромачева за 1 час и 8 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – 6:4, 6:0

Это была первая встреча тандемов. Сестры Киченок проводят первый совместный турнир после Олимпиады-2024.

В финале украинки сыграют против победительниц противостояния Катерина Синякова / Чжан Шуай – Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Для Людмилы и Надежды это будет первый совместный финал с апреля прошлого года. Тогда сестры не сумели завоевать трофей на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В Линце из украинок выступления также продолжает Даяна Ястремская, но в одиночном разряде. 31 января она выиграла у Марии Саккари и пробилась в полуфинал.