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  4. Киченок вышли в финал в Линце, повесив баранку казахстанке и россиянке
WTA
31 января 2025, 18:01 | Обновлено 31 января 2025, 18:03
1893
5

Киченок вышли в финал в Линце, повесив баранку казахстанке и россиянке

Людмила и Надежда в двух сетах деклассировали тандем Анна Данилина / Ирина Хромачева

31 января 2025, 18:01 | Обновлено 31 января 2025, 18:03
1893
5
Киченок вышли в финал в Линце, повесив баранку казахстанке и россиянке
WTA. Сестры Киченок Людмила и Надежда

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок пробились в финал парного турнира WTA 500 в Линце (Австрия)!

В полуфинале украинки в двух сетах переиграли казахстанско-россиянский дуэт Анна Данилина / Ирина Хромачева за 1 час и 8 минут.

WTA 500 Линц. Пары. Хард в помещении. 1/2 финала

Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – 6:4, 6:0

Это была первая встреча тандемов. Сестры Киченок проводят первый совместный турнир после Олимпиады-2024.

В финале украинки сыграют против победительниц противостояния Катерина Синякова / Чжан Шуай – Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Для Людмилы и Надежды это будет первый совместный финал с апреля прошлого года. Тогда сестры не сумели завоевать трофей на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В Линце из украинок выступления также продолжает Даяна Ястремская, но в одиночном разряде. 31 января она выиграла у Марии Саккари и пробилась в полуфинал.

По теме:
Л. Киченок / Н. Киченок – Данилина / Хромачева. Смотреть онлайн. LIVE
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 31 января
Сестры Киченок устроили разгром соперниц и вышли в полуфинал в Линце
Людмила Киченок Надежда Киченок Анна Данилина Ирина Хромачева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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C.Пеклов
молодці.дуже впевнено!
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+7
mevast
Приємна новина, як і день вцілому. Блінкіну відправили на болота. Тільки Овчаренко трохи змазав загальну картину.
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+5
Fdail
Даніліна/Хромачова - це пара так-то трохи вище середняків ,тому щоб їх розмазати ,то треба справді гарно відіграти , молодці. 
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+4
Андрій Заліщук
Пара таки зіграна у Кіченок, день бубликів прям, молодці, ну а тепер вперед за трофеєм!
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+3
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