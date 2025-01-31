Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Даяна в двух сетах выиграла у Марии Саккари в 3-м раунде пятисотника в Австрии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Линце, Австрия.
В 3-м раунде украинка в двух сетах разобралась с экс-3-й ракеткой мира Марией Саккари (Греция, WTA 31) за 1 час и 20 минут.
WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) [5] – Мария Саккари (Греция) [3] – 7:5, 6:0
Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году украинка проиграла представительнице Греции в 1/16 финала тысячника в Майами.
Ястремская вышла в свой первый полуфинал после Australian Open 2024 на уровне Тура и в 21-й за карьеру. На этой стадии украинка добыла 12 побед и 8 раз потерпела поражение.
Следующей соперницей Даяны будет победительница противостояния Клара Таусон (Дания, WTA 39) – Анна Блинкова (WTA 83). И Таусон, и Блинкова в Линце уже выбили по одной украинке. Клара в 1-м раунде справилась с Ангелиной Калининой, а Блинкова во 2-м круге выиграла у Элины Свитолиной.
Даяна на своем пути к полуфиналу Линца, кроме Саккари, также выиграла у Лючии Бронцетти и Антонии Ружич.
Помимо Ястремской, на австрийских кортах выступления также продолжают еще Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. 31 января они проведут полуфинальный поединок.
In complete control 😤— wta (@WTA) January 31, 2025
The No.5 seed @D_Yastremska moves past Sakkari in straight sets!#WTALinz pic.twitter.com/x5heFayJpA
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Саккарі, вочевидь, помітно втратила в потужності, але і у Ястремської не пам"ятаю, щоб так довго м"яч затримувався на розіграші у корті: зазвичай 3-4 удари і сітка/аут)
В мене трансляція пропала . Тепер доведеться шукати репортаж на просторах Ютюба.
Даяна не просто перемогла – вона розтрощила суперницю, довівши, що слов’янський дух сильніший за мармур Парфенону🇬🇷!
👉👉👉Я помню, как даже 💖🐟Рыбка после их матча на Aus Open похвалила в интервью, что "Даяна - сильная соперница"!©️А ее слова дорогого стоят!
👉👉👉Навіть Афіна🇬🇷, богиня мудрості та стратегії, сьогодні аплодує👏 Ястремській🇺🇦! Теперь ждем побед остальных трёх сестричек в сетке 1/4! Даёшь 💯славянские полуфиналы! 😊