Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

В 3-м раунде украинка в двух сетах разобралась с экс-3-й ракеткой мира Марией Саккари (Греция, WTA 31) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Мария Саккари (Греция) [3] – 7:5, 6:0

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году украинка проиграла представительнице Греции в 1/16 финала тысячника в Майами.

Ястремская вышла в свой первый полуфинал после Australian Open 2024 на уровне Тура и в 21-й за карьеру. На этой стадии украинка добыла 12 побед и 8 раз потерпела поражение.

Следующей соперницей Даяны будет победительница противостояния Клара Таусон (Дания, WTA 39) – Анна Блинкова (WTA 83). И Таусон, и Блинкова в Линце уже выбили по одной украинке. Клара в 1-м раунде справилась с Ангелиной Калининой, а Блинкова во 2-м круге выиграла у Элины Свитолиной.

Даяна на своем пути к полуфиналу Линца, кроме Саккари, также выиграла у Лючии Бронцетти и Антонии Ружич.

Помимо Ястремской, на австрийских кортах выступления также продолжают еще Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. 31 января они проведут полуфинальный поединок.

