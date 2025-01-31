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WTA
31 января 2025, 15:35 | Обновлено 31 января 2025, 15:40
2479
15

Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце

Даяна в двух сетах выиграла у Марии Саккари в 3-м раунде пятисотника в Австрии

31 января 2025, 15:35 | Обновлено 31 января 2025, 15:40
2479
15
Ястремская одолела экс-третью ракетку и вышла в полуфинал турнира в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Линце, Австрия.

В 3-м раунде украинка в двух сетах разобралась с экс-3-й ракеткой мира Марией Саккари (Греция, WTA 31) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) [5] – Мария Саккари (Греция) [3] – 7:5, 6:0

Это была вторая встреча соперниц. В 2024 году украинка проиграла представительнице Греции в 1/16 финала тысячника в Майами.

Ястремская вышла в свой первый полуфинал после Australian Open 2024 на уровне Тура и в 21-й за карьеру. На этой стадии украинка добыла 12 побед и 8 раз потерпела поражение.

Следующей соперницей Даяны будет победительница противостояния Клара Таусон (Дания, WTA 39) – Анна Блинкова (WTA 83). И Таусон, и Блинкова в Линце уже выбили по одной украинке. Клара в 1-м раунде справилась с Ангелиной Калининой, а Блинкова во 2-м круге выиграла у Элины Свитолиной.

Даяна на своем пути к полуфиналу Линца, кроме Саккари, также выиграла у Лючии Бронцетти и Антонии Ружич.

Помимо Ястремской, на австрийских кортах выступления также продолжают еще Людмила и Надежда Киченок, но в парном разряде. 31 января они проведут полуфинальный поединок.

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Даяна Ястремская – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Мария Саккари WTA Линц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 15
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Андрій Заліщук
Сказати БРАВО Даяні, то цього замало, я представляю як там грецькі прихильники Саккарі поливають її брудом, там свої є зрадофіли типу NBA37 (до речі, ти де там дівся?), Перший серед Рівних і т.д., які вчора Світоліну після програшу на пенсію відправляли, оці крайності засуньте собі в сраку, дебіли, Еліна молодець, просто вчора не її день був, таке буває, а сьогодні Даяна видала шоу, коли думаєш головою, тоді і виграєш у іменитіших суперниць, Слава Україні!
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Alehandro
Даяну Біллі Джин Кінг покусала чи сама нарешті згадала як грати потрібно?)
Саккарі, вочевидь, помітно втратила в потужності, але і у Ястремської не пам"ятаю, щоб так довго м"яч затримувався на розіграші у корті: зазвичай 3-4 удари і сітка/аут)
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+6
C.Пеклов
Молодець,зробила висновки!Яка сьогодні друга подача,майже немає подвійних, та й взагалі невимушених .особливо в 2 сеті-мінімум!Так тримати!Успіху в наступному матчі!
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+5
C.Пеклов
Розумничка,молодець!Зуміла впоратися з нервами у в 1 сеті,а 2-му знищила суперницю!Браво!
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+5
mevast
Отака вона, наша Даяна. *Недолуга, дурна на голову* з купою НП приземлила відому суперницю. Браво! Краща гра в цьому сезоні і не тільки. З таким настроєм на гру під силу бути у фіналі як мінімум.
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+4
Vitaly Kozak
Приємна несподіванка. Здається, стільки віннерів за одну гру від Даяни раніше не бачив. А ще було кілька успішних, дуже класних вкорочених від неї та й підкрутки були чудові.
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+4
Sashamar
Не перехвалюйте, дурна прикмета. Насправді нічого дивного. Машка та ж безбашена як Даяна, тому результат був абсолютно непередбачуваним як в один так і в інший бік (включаючи бублик 🙂).
В мене трансляція пропала  . Тепер доведеться шукати репортаж на просторах Ютюба.
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+3
Shvendya7
Долго пристреливается. Но когда пристреляется, выносит в одну калитку
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+2
volunec85
У Даяны стимул играть появился. Вернуться в топ 50. Вот и выносит всех
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+1
u6464u
Даяна в гарній формі, красуня ,в Мельбурні не здалося повторити торішні подвиги теперечки потрібно надолужувати втрачене, сильно відіграла з Саккарі , в тієї аж нервова не зникаюча посмішка утворилась, 
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0
Prokop_Andriy
класний поєдинок від Ястремської, проти Саккарі буде важко, але думаю що їй під сили здобути перемогу
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-2
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ShakhtarCHEMP_Rybakina_GoatTENNIS
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні! Героям слава!🇺🇦 Честь і хвала ЗСУ🇺🇦, що мали змогу насолодитись яскравою і впевненою ✅перемогою Даяни❤️🇺🇦!🎉🥳
Даяна не просто перемогла – вона розтрощила суперницю, довівши, що слов’янський дух сильніший за мармур Парфенону🇬🇷!
👉👉👉Я помню, как даже 💖🐟Рыбка после их матча на Aus Open похвалила в интервью, что "Даяна - сильная соперница"!©️А ее слова дорогого стоят!
👉👉👉Навіть Афіна🇬🇷, богиня мудрості та стратегії, сьогодні аплодує👏 Ястремській🇺🇦! Теперь ждем побед остальных трёх сестричек в сетке 1/4! Даёшь 💯славянские полуфиналы! 😊
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-3
Vlad Holl
Другий сет майже ідеально - мінімум помилок , максимум віннерсів. Хотілося б перемоги на цьому турнірі і на майбутніх двух арабських тисячниках.Удачі !
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-3
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