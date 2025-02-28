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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:06
1696
2

И кто играл в меньшинстве? Карпаты в Житомире обыграли ЛНЗ

Львовянам принес победу реализованный пенальти

28 февраля 2025, 20:00 | Обновлено 28 февраля 2025, 21:06
1696
2
И кто играл в меньшинстве? Карпаты в Житомире обыграли ЛНЗ
УПЛ

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко по сравнению с прошлым туром в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо дисквалифицированного Владислава Бабогло в третьем для себя клубе УПЛ дебютировал Тимур Стецьков, а вместо Яна Костенко на поле вышел Евгений Пидлепенец. Роман Григорчук вместо дисквалифицированных Бессала Молло и Мухаррема Яшари задействовал Оливье Тилля и Геннадия Пасича.

Хозяева поля активнее начали игру, в дебюте которой опасно пробивал Чачуа, но мяч пролетел выше ворот. Гости ответили дальним ударом Момо, пробившего в руки Кинарейкину. Оба соперника в Житомире быстро переходили от обороны к атаке и опасных моментов было достаточно. Атака ЛНЗ правым флангом с участием Пасича завершилась добиванием мяча в исполнении Эйнела, но легионер черкасского клуба не сумел перехитрить вратаря «Карпат».

В середине тайма ключевым моментом игры стала вторая желтая карточка, которую арбитр Пасхал показал Альваресу. Для испанского легионера «Карпат» это было первое удаление в УПЛ (в 17-й игре). Страсти на поле продолжали расти. Игроки львовского клуба, несмотря на численное меньшинство, больше владели мячом и могли открыть счет. Бруниньо дальним ударом завершал атаку «зелено-белых», но попал в дальнюю штангу.

В начале второго тайма «Карпаты» создали опасный момент, когда Очеретько издалека пробил низом рядом с дальней стойкой ворот. Вскоре Чачуа тоже дальним ударом пробил рядом со штангой. После удара Сыча мяч отскочил к Краснопиру, но защитники не позволили сыграть на добивании.

Активность хозяев поля привела к взятию ворот. Драмбаев, пытаясь опередить Краснопира, сыграл рукой, и арбитр Пасхал назначил пенальти. Бруниньо впервые в УПЛ пробивал с «точки» (в 13-й игре) и свой шанс не упустил. Это был и 5-й из 6-ти реализованный пенальти в чемпионатах в ворота Кучеренко. К концу тайма Наумец заработал перспективный штрафной, но Ноникашвили пробил рядом с дальней штангой.

В итоге «зелено-белые», играя в меньшинстве, получили викторию. Домашняя победная серия «Карпат» продолжается в чемпионате 5 игр. Серия львовского клуба на своем поле без пропущенных голов длится 560 минут. ЛНЗ не сумел опередить «Карпаты» в турнирной таблице и потерпел 20-е поражение в УПЛ, в том числе 10-е гостевое. Завершилась также голевая серия ЛНЗ, продолжавшаяся в УПЛ 4 игры – 4 гола.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Карпаты» – ЛНЗ – 1:0

Гол: Бруниньо (74, пенальти)

Предупреждения: Альварес (21), Чачуа (79), Клименко (после финального свистка) – Танковский (37), Ноникашвили (48), Эйнел (54), Кушниренко (после финального свистка)

Удаления: Альварес (30, вторая желтая карточка) – Кушниренко (после финального свистка)

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Стецьков, Жан Педросо, Сыч, Альварес, Чачуа, Очеретько (Клименко, 82), Бруниньо (Шах, 86), Пидлепенец (Костенко, 71), Краснопир (Игор Невес, 86)

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко Айди, Драмбаев (Салиху, 87), Муравский, Путря, Кушниренко, Танковский (Ноникашвили, 46), Тилль (Авагимян, 46), Г.Пасич (Наумец, 87), Эйнел (Халайла, 87), Момо

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

Наши оценки:

Заміни «Карпат»: Костенко – 5,5; Клименко – б,о; Шах – б/о; Ігор Невес – б/о.

Заміни ЛНЗ: Нонікашвілі – 5,5; Авагімян – 5,5; Наумець – б/о; Халайла – б/о; Саліху – б/о.

КАРПАТЫ – ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Карпаты - ЛНЗ отчеты
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
Як вам пенальті? Я не зрозумів навіщо було так робити?
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0
KARPATY_LVIV
🎇🎉🥳З важкою, але заслуженою перемогою, ЛЕВИ! 🦁🦁🦁
Сьогодні ПОТРІЙНИЙ тріумф Зелено-білих❗
💚🤍Оболонь стримала Полісся
💚🤍Ворскла опустила дірявих мусорів
💚🤍Карпати загризли Лнз
Зелено-білі - то СИЛА❗💪💪💪
Ответить
-3
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