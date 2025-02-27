Карпаты Львов

В пятницу, 28 февраля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье», игра начнется в 18:00.

Львовская команда занимает шестое место в турнирной таблице. В предыдущем туре «львы» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 0:2. ЛНЗ на два очка отстает от «Карпат». В прошлом туре черкасчане обыграли «Рух» со счетом 1:0. Львовяне имеют в своем активе четырехматчевую победную домашнюю серию. В то же время, «Карпаты» еще ни разу не обыгрывали ЛНЗ (в четырех встречах). В первом круге черкасская команда обыграла львовян со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – ЛНЗ, за которой можно следить в текстовой трансляции матча.