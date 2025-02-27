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Премьер-лига
Карпаты Львов
28.02.2025 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 23:02 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:04
49
0

Карпаты – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

27 февраля 2025, 23:02 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:04
49
0
Карпаты – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, состоится поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе «Полесье», игра начнется в 18:00.

Львовская команда занимает шестое место в турнирной таблице. В предыдущем туре «львы» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 0:2. ЛНЗ на два очка отстает от «Карпат». В прошлом туре черкасчане обыграли «Рух» со счетом 1:0. Львовяне имеют в своем активе четырехматчевую победную домашнюю серию. В то же время, «Карпаты» еще ни разу не обыгрывали ЛНЗ (в четырех встречах). В первом круге черкасская команда обыграла львовян со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – ЛНЗ, за которой можно следить в текстовой трансляции матча.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
28 февраля 2025 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Победа Карпат 2.40 Сделать ставку
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Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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