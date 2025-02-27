Карпаты Львов

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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 20:35 |
159
0

Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне сыграют домашний поединок с командой Григорчука в Житомире

27 февраля 2025, 20:35 |
159
0
Карпаты – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, «Карпаты» в статусе хозяев поля в Житомире проведут матч 19-го тура УПЛ против ЛНЗ. Львовский клуб раньше еще не побеждал черкасскую команду.

Карпаты

Неблагоприятный температурный режим выявил технические проблемы с системой подогрева газона на стадионе «Украина», которые невозможно оперативно устранить. Поэтому было принято решение о переносе игры на «Центральный городской стадион «Полесье» в Житомире. «Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях уступили «Динамо» со счетом 0:2, увеличив свою выездную проигрышную серию до четырех игр.

Безничейная серия «Карпат» длится в чемпионате 9 игр: 5 побед и 4 поражения. В статусе хозяев победная серия львовского клуба длится в УПЛ 4 игры. Серия же «Карпат» на своем поле без пропущенных голов длится 470 минут. Подопечные Владислава Лупашко и дальше находятся на 6-м месте в турнирной таблице. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ. Владислав Лупашко у руля разных клубов может одержать 10-ю победу на топ-уровне. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Владислав Бабогло.

ЛНЗ

В предыдущем туре у руля ЛНЗ успешно дебютировал в УПЛ новый главный тренер черкасского клуба Роман Григорчук. ЛНЗ во Львове победил «Рух» со счетом 1:0. Голевая серия черкасского клуба продолжается в чемпионате 4 игры – 4 гола. ЛНЗ может потерпеть 20-е поражение в УПЛ, в том числе 10-е гостевое.

В Житомире состоится 90-й гостевой тренерский матч Романа Григорчука у руля разных клубов УПЛ, в котором его подопечные могут одержать 30-ю выездную победу. Илья Путря может забить 10 гол в чемпионатах. В ЛНЗ также есть кадровые потери – дисквалифицированы Бессала Молло и Мухаррем Яшари, кстати, автор победного гола в ворота «Карпат» в матче первого круга.

Статистика встреч

Ранее «Карпаты» и ЛНЗ провели всего четыре матча, в том числе один в УПЛ, в которых «зелено-белые» еще не побеждали: ничья и три победы черкасчан. Дебютная игра этих соперников в УПЛ прошла 26 августа прошлого года в Черкассах и завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Карпат» отличился Амбросий Чачуа, а затем забивали голы только игроки ЛНЗ – Геннадий Пасич и Мухаррем Яшари.

Фемида

Арбитром матча назначен Игорь Пасхал (Херсон), который в УПЛ провел 95 матчей. ЛНЗ и «Карпаты» при этом арбитре сыграют дебютные матчи в чемпионате.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в предыдущих четырех домашних матчах чемпионата только побеждали. ЛНЗ в предыдущих шести матчах в УПЛ одержал лишь одну победу. Прогнозируем минимальную победу львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Стецьков, Сыч, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Очеретько, Краснопир.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Муравский, Дайко, Драмбаев, Танковский, Авагимян, Кушниренко, Г. Пасич, Эйнел, Момо.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
28 февраля 2025 -
18:00
ЛНЗ Черкассы
Победа Карпат 2.51 Сделать ставку
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Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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