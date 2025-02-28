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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 20:58 |
901
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Карпаты – ЛНЗ – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 19-го тура УПЛ

28 февраля 2025, 20:58 |
901
0
Карпаты – ЛНЗ – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
УПЛ

28 февраля, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Карпаты» и ЛНЗ.

Команды встречаются на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

В первом тайме команды голов не забивали. «Карпаты» сами себе создали проблемы, в частности испанец Пабло Альварес, который за девять минут получил два предупреждения и был удален с поля.

Несмотря на это, «Карпаты» не остановились и продолжили атаковать. Наиболее активным был Бруниньо.

На 74-й минуте именно Бруниньо реализовал одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил за игру рукой одного из защитников.

Спокойно игра не завершилась. Уже после финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку. В итоге красную получил игрок ЛНЗ Богдан Кушниренко

Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 28 февраля

Карпаты – ЛНЗ – 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (пенальти)

Удаление: Альварес, 30, – Куширенко (после финального свистка)

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруниньо (Карпаты Львов).
30’
Пабло Альварес (Карпаты Львов) получает красную карточку.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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