Карпаты – ЛНЗ – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в матче 19-го тура УПЛ
28 февраля, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Карпаты» и ЛНЗ.
Команды встречаются на стадионе «Полесье» в городе Житомир.
В первом тайме команды голов не забивали. «Карпаты» сами себе создали проблемы, в частности испанец Пабло Альварес, который за девять минут получил два предупреждения и был удален с поля.
Несмотря на это, «Карпаты» не остановились и продолжили атаковать. Наиболее активным был Бруниньо.
На 74-й минуте именно Бруниньо реализовал одиннадцатиметровый удар, который Игорь Пасхал назначил за игру рукой одного из защитников.
Спокойно игра не завершилась. Уже после финального свистка игроки обеих команд устроили потасовку. В итоге красную получил игрок ЛНЗ Богдан Кушниренко
Украинская Премьер-лига. 19-й тур. 28 февраля
Карпаты – ЛНЗ – 1:0
Гол: Бруниньо, 74 (пенальти)
Удаление: Альварес, 30, – Куширенко (после финального свистка)
Видео голов и обзор матча
События матча
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