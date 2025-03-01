Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился центрбеком, который был капитаном Динамо U-19
Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 05:15 | Обновлено 01 марта 2025, 05:19
373
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился центрбеком, который был капитаном Динамо U-19

Назар Балаба подписал трехлетний контракт с клубом из города Ровно

01 марта 2025, 05:15 | Обновлено 01 марта 2025, 05:19
373
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился центрбеком, который был капитаном Динамо U-19
ФК Верес

Верес из города Ровно официально объявил о подписании 19-летнего украинского центрального защитника Назара Балабу.

Контракт рассчитан на 3 года. Юный центрбек покинул структуру киевского Динамо, где выступал за команду U-19 и был ее капитаном.

В Вересе Балаба будет выступать под 35-м номером.

В нынешнем сезоне Назар провел 10 матчей за Динамо U-19 в юношеском чемпионате Украины и сыграл 11 поединков за сборные Украины U-17 и U-19.

Ранее Sport.ua сообщал, что капитан Вереса Руслан Степанюк вернулся к тренировкам по индивидуальной программе после респираторного заболевания.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец за €125 тысяч арендовал хавбека из чемпионата Панамы
Диназ под руководством Головко вернул голкипера и хочет пригласить хавбека
И.о. тренера Ворсклы: «Эта команда и сама не играет, и сопернику не дает»
Назар Балаба Верес Ровно Динамо Киев Динамо Киев U-19 трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Футбол | 28 февраля 2025, 08:25 5
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами

Мичел – главный фаворит на тренерское кресло «горожан»

Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Футбол | 28 февраля 2025, 23:23 1
Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге
Салах установил рекорд по интересному показателю в Премьер-лиге

«Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл»

Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Футбол | 28.02.2025, 17:27
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
Сенсация тура. Динамо в Киеве не смогло обыграть Ворсклу
ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан
Футбол | 01.03.2025, 04:16
ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан
ВИДЕО. Итоги дня в чемпионате СА: фиаско КриРо, позор Аль-Хиляля, где Бущан
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
Теннис | 28.02.2025, 14:18
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
ФОТО. Украинская красавица. Костюк приняла участие в фотосессии для WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 5
Бокс
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
«Интересная гонка». Меркушина довольна первым результатом на ЮЧМ
28.02.2025, 12:47
Биатлон
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
Рой Кин назвал трех игроков, которые были лучше Месси и Пеле
28.02.2025, 01:01
Футбол
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
27.02.2025, 15:45 5
Бокс
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 0:1. 6 сейвов Лунина. Видео голов и обзор
27.02.2025, 01:33 1
Футбол
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
28.02.2025, 03:34 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем