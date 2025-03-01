ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилился центрбеком, который был капитаном Динамо U-19
Назар Балаба подписал трехлетний контракт с клубом из города Ровно
Верес из города Ровно официально объявил о подписании 19-летнего украинского центрального защитника Назара Балабу.
Контракт рассчитан на 3 года. Юный центрбек покинул структуру киевского Динамо, где выступал за команду U-19 и был ее капитаном.
В Вересе Балаба будет выступать под 35-м номером.
В нынешнем сезоне Назар провел 10 матчей за Динамо U-19 в юношеском чемпионате Украины и сыграл 11 поединков за сборные Украины U-17 и U-19.
Ранее Sport.ua сообщал, что капитан Вереса Руслан Степанюк вернулся к тренировкам по индивидуальной программе после респираторного заболевания.
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