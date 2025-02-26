Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Вереса вернулся к тренировкам
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:06
106
0

Капитан Вереса вернулся к тренировкам

Руслан Степанюк восстановился после заболевания 

26 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:06
106
0
Капитан Вереса вернулся к тренировкам
НК Верес. Руслан Степанюк

Как стало известно Sport.ua, капитан «Вереса» Руслан Степанюк, который пропустил матч 18-го тура УПЛ с «Кривбассом» из-за респираторного заболевания, сегодня уже тренировался, но по индивидуальной программе.

Медперсонал команды прилагает усилия, чтобы этот универсал быстро восстановился и по крайней мере попал в заявку на очередной календарный поединок – с «Колосом», который состоится 2 марта.

Уже длительное время находится в лазарете после серьезной травмы защитник Василий Гакман, но его появление в расположении ровенчан возможно только после международной мартовской паузы, вызванной поединками сборных.

В тренировочном лагере «Вереса» сейчас также находится на просмотре 19-летний защитник Назар Балаба, который прошлой осенью выступал за молодежный состав киевского «Динамо» (U-19). Пока сложно сказать продолжит ли он играть за «Верес» на правах аренды.

Сейчас в активе «Вереса» 22 очка и он занимает восьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее полузащитник «Вереса» Игорь Харатин поделился мыслями относительно главного тренера ровенской команды Олега Шандрука.

По теме:
Ковалец пригласил в Подолье экс-игрока клубов УПЛ
Роскошная свадьба. Футболист Шахтера и его избранница поделились фото
Боится взрывов? Наставник Черноморца рассказал, почему не играет легионер
Руслан Степанюк Верес Ровно Украинская Премьер-лига травма чемпионат Украины по футболу Василий Гакман Назар Балаба инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
Футбол | 26 февраля 2025, 23:03 0
ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад
ВИДЕО. Филигранный ассист Беллингема. Как Эндрик забил Реалу Сосьедад

Реал Мадрид вышел вперед в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Футбол | 26 февраля 2025, 00:38 13
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико
Это был только разогрев. Барселона забила 4 гола, но не победила Атлетико

Первый полуфинал Кубка Испании оказался наслаждением для болельщиков

Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Футбол | 26.02.2025, 16:25
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Футбол | 26.02.2025, 12:57
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Бокс | 26.02.2025, 03:07
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
Ямал и Педри требуют трансфер. Это может стать ударом для Левандовски
25.02.2025, 01:52 2
Футбол
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
«Я не согласен с этим». Чемпион мира выступил против реванша Усика и Дюбуа
25.02.2025, 13:13 1
Бокс
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
Трансферная бомба. Салах ведет переговоры с одним из лучших клубов мира
25.02.2025, 19:07 12
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем