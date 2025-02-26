Капитан Вереса вернулся к тренировкам

Как стало известно Sport.ua, капитан «Вереса» Руслан Степанюк, который пропустил матч 18-го тура УПЛ с «Кривбассом» из-за респираторного заболевания, сегодня уже тренировался, но по индивидуальной программе.

Медперсонал команды прилагает усилия, чтобы этот универсал быстро восстановился и по крайней мере попал в заявку на очередной календарный поединок – с «Колосом», который состоится 2 марта.

Уже длительное время находится в лазарете после серьезной травмы защитник Василий Гакман, но его появление в расположении ровенчан возможно только после международной мартовской паузы, вызванной поединками сборных.

В тренировочном лагере «Вереса» сейчас также находится на просмотре 19-летний защитник Назар Балаба, который прошлой осенью выступал за молодежный состав киевского «Динамо» (U-19). Пока сложно сказать продолжит ли он играть за «Верес» на правах аренды.

Сейчас в активе «Вереса» 22 очка и он занимает восьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее полузащитник «Вереса» Игорь Харатин поделился мыслями относительно главного тренера ровенской команды Олега Шандрука.

