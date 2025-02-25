«Довольно суров и требователен». Харатин охарактеризовал тренера Вереса

Полузащитник Игорь Харатин, который зимой присоединился к «Вересу», поделился мыслями касательно главного тренера ровенской команды Олега Шандрука.

По мнению футболиста, специалист достаточно требователен, однако в то же время открыт к разговору.

«Мне с ним очень нравится работать, как и со всем тренерским штабом «Верес». Олег Николаевич – достаточно строгий и требовательный тренер, но в то же время открытый и с ним можно откровенно поговорить. У него очень хорошая связь с игроками.

Также тренерский штаб постоянно учится чему-то новому и никогда не стоит на месте. В нашей команде хорошая атмосфера и при этом дисциплина. Дай бог, и дальше мы будем друг другу помогать и показывать результат», – сказал Харатин.