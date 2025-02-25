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  4. «Довольно суров и требователен». Харатин охарактеризовал тренера Вереса
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 13:55 |
139
0

«Довольно суров и требователен». Харатин охарактеризовал тренера Вереса

Футболист с уважением относится к Олегу Шандруку

25 февраля 2025, 13:55 |
139
0
«Довольно суров и требователен». Харатин охарактеризовал тренера Вереса
ФК Верес. Игор Харатин

Полузащитник Игорь Харатин, который зимой присоединился к «Вересу», поделился мыслями касательно главного тренера ровенской команды Олега Шандрука.

По мнению футболиста, специалист достаточно требователен, однако в то же время открыт к разговору.

«Мне с ним очень нравится работать, как и со всем тренерским штабом «Верес». Олег Николаевич – достаточно строгий и требовательный тренер, но в то же время открытый и с ним можно откровенно поговорить. У него очень хорошая связь с игроками.

Также тренерский штаб постоянно учится чему-то новому и никогда не стоит на месте. В нашей команде хорошая атмосфера и при этом дисциплина. Дай бог, и дальше мы будем друг другу помогать и показывать результат», – сказал Харатин.

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Игорь Харатин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Олег Шандрук
Андрей Витренко Источник: Украинский футбол
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