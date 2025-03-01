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01 марта 2025, 02:52 |
233
0

Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Роналду в шоке

Легендарный испанец выделил Месси

01 марта 2025, 02:52 |
233
0
Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Роналду в шоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Известный испанский центрбек Серхио Рамос, который играл за «Реал» и сборную Испании, назвал лучшего футболиста за всю историю футбола. Рамос, который большую часть карьеры играл с Криштиану Роналду, выделил Лионеля Месси.

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Сейчас я наслаждаюсь им. Он лучший игрок, который когда-либо играл в футбол», – сказал Рамос.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Серхио Рамос Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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