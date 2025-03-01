Серхио Рамос назвал лучшего футболиста в истории. Роналду в шоке

Известный испанский центрбек Серхио Рамос, который играл за «Реал» и сборную Испании, назвал лучшего футболиста за всю историю футбола. Рамос, который большую часть карьеры играл с Криштиану Роналду, выделил Лионеля Месси.

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Сейчас я наслаждаюсь им. Он лучший игрок, который когда-либо играл в футбол», – сказал Рамос.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.