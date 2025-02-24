Сколько заработали украинки на престижном турнире WTA 1000 в Дубае?
На тысячнике в ОАЭ выступили Костюк, Свитолина, Ястремская, Калинина и сестры Киченок
На прошлой неделе состоялся хардовый турнир WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), чемпионкой которого стала Мирра Андреева.
В решающем поединке она переиграла Клару Таусон. «Нейтралка» заработала $597,000, а датчанка – $351,801.
Украину на кортах ОАЭ в одиночном разряде представили четыре теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Дальше всех прошла Ястремская, добравшись до 1/8 финала. Она получила чек в $41,600.
Костюк и Свитолина завершили выступления во 2-м раунде. Их призовые составили $23,500.
Калинина не сумела преодолеть 1-й круг. Ангелина заработала $16,900.
В парном разряде из украинок выступили сестры Киченок Людмила и Надежда, сыгравшие в разных тандемах. Обе проиграли в 1-м же матче и уехали из Дубая с чеком в $5,160.
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