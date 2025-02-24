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  4. Сколько заработали украинки на престижном турнире WTA 1000 в Дубае?
WTA
24 февраля 2025, 05:29 |
178
0

Сколько заработали украинки на престижном турнире WTA 1000 в Дубае?

На тысячнике в ОАЭ выступили Костюк, Свитолина, Ястремская, Калинина и сестры Киченок

24 февраля 2025, 05:29 |
178
0
Сколько заработали украинки на престижном турнире WTA 1000 в Дубае?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

На прошлой неделе состоялся хардовый турнир WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), чемпионкой которого стала Мирра Андреева.

В решающем поединке она переиграла Клару Таусон. «Нейтралка» заработала $597,000, а датчанка – $351,801.

Украину на кортах ОАЭ в одиночном разряде представили четыре теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Дальше всех прошла Ястремская, добравшись до 1/8 финала. Она получила чек в $41,600.

Костюк и Свитолина завершили выступления во 2-м раунде. Их призовые составили $23,500.

Калинина не сумела преодолеть 1-й круг. Ангелина заработала $16,900.

В парном разряде из украинок выступили сестры Киченок Людмила и Надежда, сыгравшие в разных тандемах. Обе проиграли в 1-м же матче и уехали из Дубая с чеком в $5,160.

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WTA Дубай Мирра Андреева Клара Таусон Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Людмила Киченок Надежда Киченок призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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