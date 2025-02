Суперстрик прерван. Обидчица Свитолиной не сумела завоевать трофей в Дубае

22 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В решающем поединке сошлись Клара Таусон (Дания, WTA 38) и Мирра Андреева (WTA 14). Датчанка уступил в двух сетах за 1 час и 47 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. Финал

Клара Таусон (Дания) – Мирра Андреева [12] – 6:7 (1:7), 1:6

Это была первая встреча соперниц.

Таусон во второй раз в сезоне сыграла в финале на уровне WTA. В январе она стала чемпионкой в Окленде.

В Дубае Клара на своем пути успела пройти Ребекку Шрамкову, Элину Свитолину, Арину Соболенко, Линду Носкову и Каролину Мухову.

17-летняя Андреева выиграла второй трофей в карьере и первый на тысячниках. С понедельника она станет 9-й ракеткой мира.

