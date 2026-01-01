Не прижился. Экс-игрок сборной Германии вернется в АПЛ

34-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» Паскаль Гросс покинет команду в зимнее трансферное окно.

По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, опытный игрок вернется в английский клуб «Брайтон» – трансфер уже согласован.

В ближайшие часы Паскаль пройдет медобследование в Англии и будет представлен «чайкам».

«Брайтон» – знакомая команда для Гросса, за которую он выступал с лета 2017 по лето 2024 года. На счету Паскаля 261 матч за английский клуб, в которых он забил 32 гола и отдал 53 результативные передачи.

В «Боруссию» полузащитник перешел перед стартом сезона 2024/25, однако стать ключевым игроком команды ему не удалось: 66 матчей, 1 гол и 17 результативных передач.