Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 09:58 | Обновлено 01 января 2026, 10:12
Не прижился. Экс-игрок сборной Германии вернется в АПЛ

Паскаль Гросс покинет «Боруссию» Дортмунд ради «Брайтона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Паскаль Гросс

34-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» Паскаль Гросс покинет команду в зимнее трансферное окно.

По словам известного инсайдера Фабрицио Романо, опытный игрок вернется в английский клуб «Брайтон» – трансфер уже согласован.

В ближайшие часы Паскаль пройдет медобследование в Англии и будет представлен «чайкам».

«Брайтон» – знакомая команда для Гросса, за которую он выступал с лета 2017 по лето 2024 года. На счету Паскаля 261 матч за английский клуб, в которых он забил 32 гола и отдал 53 результативные передачи.

В «Боруссию» полузащитник перешел перед стартом сезона 2024/25, однако стать ключевым игроком команды ему не удалось: 66 матчей, 1 гол и 17 результативных передач.

Андрей Витренко
