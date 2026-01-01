Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все через Суперкубок
Турция
01 января 2026, 09:49 | Обновлено 01 января 2026, 10:03
580
1

Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все через Суперкубок

«Трабзонспор» просит перенести матчи турнира

01 января 2026, 09:49 | Обновлено 01 января 2026, 10:03
580
1 Comments
Клуб с украинцами обратился в Федерацию футбола. Все через Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine

«Трабзонспор» направил обращение в Федерацию футбола Турции с просьбой перенести предстоящие полуфинальные матчи Суперкубка Турции, которые запланированы на 5 и 6 января.

Клуб с украинскими футболистами указал на неблагоприятные погодные условия и низкий интерес среди фанатов как основные аргументы против проведения матчей в эти даты.

Также «Трабзонспор» подчеркнул, что во время проведения Кубка африканских наций сложно укомплектовать составы команд.

Другие участники полуфинала Суперкубка Турции разделили позицию «Трабзонспора». В ближайшее время местная Федерация футбола планирует принять окончательное решение по просьбе клубов.

В полуфинале турнира «Трабзонспор» сыграет с «Галатасараем», а «Фенербахче» встретится с «Самсунспором».

По теме:
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Источник: информация об аренде Сикана в клуб Касымпаша не подтверждается
Бенфика планирует подписать украинского футболиста за 22 млн евро
Трабзонспор Суперкубок Турции по футболу перенос матчей
Андрей Витренко Источник: Fanatik
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 31 декабря 2025, 11:17 2
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион

Приватбанк выставил на аукцион право аренды «Днепр-Арена» и тренировочной базы

Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером
Футбол | 01 января 2026, 08:30 0
Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером
Экс-игрок Динамо помог Суркису подписать контракт с иностранным тренером

Кендзерек рассказал, что перед приездом в Киев разговаривал с Кендзерой

АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
Футбол | 31.12.2025, 11:25
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Футбол | 01.01.2026, 08:11
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Костюк не должен был заменять Шовковского. Известно, кого хотели Суркисы
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 01.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zelc006
То зрада? Чи перемога? Нам від цього буде користь?
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 5
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33 1
Бокс
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
Усик выступил с сенсационным обращением к Аль-Шейху. Что происходит?
01.01.2026, 07:41 1
Бокс
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
01.01.2026, 06:12 13
Футбол
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем