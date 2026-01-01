Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ

«Арсенал» в 2025 году забил 17 голов в АПЛ после розыгрыша угловых.

Это стало повторением второго результата в истории лиги, который ранее принадлежал «Ливерпулю» (17 голов в 2022 году).

Рекордсменом по-прежнему остается «Манчестер Юнайтед», который в 2012 году забил 18 таких голов.

Команды с наибольшим количеством голов в АПЛ в календарном году, забитых после розыгрыша угловых: