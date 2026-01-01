Англия01 января 2026, 08:36 | Обновлено 01 января 2026, 08:38
245
1
Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ
Рекорд «красных дьяволов» 2012 года устоял
01 января 2026, 08:36 | Обновлено 01 января 2026, 08:38
245
«Арсенал» в 2025 году забил 17 голов в АПЛ после розыгрыша угловых.
Это стало повторением второго результата в истории лиги, который ранее принадлежал «Ливерпулю» (17 голов в 2022 году).
Рекордсменом по-прежнему остается «Манчестер Юнайтед», который в 2012 году забил 18 таких голов.
Команды с наибольшим количеством голов в АПЛ в календарном году, забитых после розыгрыша угловых:
- 18 – «Манчестер Юнайтед» (2012)
- 17 – «Арсенал» (2025)
- 17 – «Ливерпуль» (2022)
- 16 – «Арсенал» (2024)
- 16 – «Манчестер Сити» (2011)
- 16 – «Блэкберн Роверс» (2010)
- 15 – «Арсенал» (2023)
- 15 – «Лестер Сити» (1997)
- 15 – «Олдхэм» (1993)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 31 декабря 2025, 09:45 1
Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой
Футбол | 01 января 2026, 06:30 0
Батагов может перебраться в Лиссабон
Футбол | 31.12.2025, 11:17
Футбол | 31.12.2025, 23:42
Футбол | 01.01.2026, 08:11
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
В 2026 у Арсенала будет 18, а в 2027 19 (судя по прогрессу)
Популярные новости
31.12.2025, 09:11
30.12.2025, 08:11 9
30.12.2025, 19:11 3
01.01.2026, 07:41 1
31.12.2025, 08:06 12
30.12.2025, 10:12 7
31.12.2025, 04:45
30.12.2025, 09:59