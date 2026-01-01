Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 08:36 | Обновлено 01 января 2026, 08:38
1

Не хватило одного. Арсенал едва не повторил достижение МЮ в АПЛ

Рекорд «красных дьяволов» 2012 года устоял

01 января 2026, 08:36 | Обновлено 01 января 2026, 08:38
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в 2025 году забил 17 голов в АПЛ после розыгрыша угловых.

Это стало повторением второго результата в истории лиги, который ранее принадлежал «Ливерпулю» (17 голов в 2022 году).

Рекордсменом по-прежнему остается «Манчестер Юнайтед», который в 2012 году забил 18 таких голов.

Команды с наибольшим количеством голов в АПЛ в календарном году, забитых после розыгрыша угловых:

  • 18 – «Манчестер Юнайтед» (2012)
  • 17 – «Арсенал» (2025)
  • 17 – «Ливерпуль» (2022)
  • 16 – «Арсенал» (2024)
  • 16 – «Манчестер Сити» (2011)
  • 16 – «Блэкберн Роверс» (2010)
  • 15 – «Арсенал» (2023)
  • 15 – «Лестер Сити» (1997)
  • 15 – «Олдхэм» (1993)
Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Лестер Олдхэм Блэкберн Манчестер Сити
Андрей Витренко Источник: Instagram
Harun Bakircioğlu
В 2026 у Арсенала будет 18, а в 2027 19 (судя по прогрессу)
